¿Le escribieron por Facebook para recibir una encomienda internacional?, pilas con esa estafa

Erika Mantilla

La ‘falsa encomienda internacional’ es una modalidad de estafa y extorsión virtual que durante la pandemia no ha dado tregua.



Las autoridades, incluso, descubrieron que los ciberdelincuentes en este tiempo se dedicaron a suplantar la identidad de colombianos que viven fuera del país, para robar a otros ciudadanos por medio de redes sociales.



Los estafadores recopilan información por las redes, como Facebook e Instagram, de las personas que viven en el exterior y, una vez tienen datos suficientes para suplantar a alguien, proceden a clonar el perfil elegido y a agregar los contactos que este tenga, y que además previamente han sido perfilados como posibles víctimas del engaño.



Los delincuentes se unen a grupos creados por colombianos que viven en otros países y de esa forma, identifican a aquellos que comparten información suficiente que luego les permita a los estafadores demostrar que sí son quienes dicen ser.



Para la Policía Nacional, esta estafa hace parte de la ‘carta nigeriana’, un tipo de engaño y extorsión que no siempre está asociada con envío de paquetes, ya que en ocasiones, a la víctima le piden que cobre una herencia o una lotería.

Lea además: Sigue preocupación en Tuluá tras asesinato del excapo 'Beto' Rentería

Algo así le pasó a Paola Ovalle, una colombiana que vive en Alemania hace más de tres años, y que al igual que más connacionales que emigraron, fue suplantada durante el tiempo de aislamiento obligatorio.



“Abrieron un perfil mío en Facebook y contactaron a la mamá de un exnovio, ella estaba segura que era yo porque le decían cosas muy personales mías, sabían todo sobre mi familia y también sobre la de ella, le averiguaron toda la vida, le hablaron sobre familiares que yo ni siquiera conozco”, dijo Paola.



Luego, una vez los victimarios tienen la información recopilada, entablan una conversación con la víctima y entre saludos, le piden que reciba una encomienda que la persona va a enviar como sorpresa a sus familiares o incluso, porque ya están en el aeropuerto y no tienen más espacio en la maleta.



La víctima accede fácilmente al engaño porque aparentemente conoce a la persona y confía en ella, sin embargo, la estafa empieza uno o dos días después, cuando la supuesta encomienda llega al país y la víctima es contactada por funcionarios de la Dian, porque los paquetes no cumplen con las normas aduaneras de Colombia.



“Un día la señora me llamó preocupada por las cosas que yo supuestamente había enviado, dijo que la habían llamado de la Dian exigiéndole pagar $3 millones para reclamar el paquete. Y que además, la llamaron de la empresa de envíos a decirle que la encomienda que ellos habían traído desde Alemania iba a ser confiscada si ella no pagaba rápido”, explicó Paola.



En cuanto al resultado de la ‘falsa encomienda internacional’, según la Policía, en la mayoría de las ocasiones las personas son estafadas porque confiadas en que están hablando con la persona que conocen, consignan el dinero que los delincuentes exigen.



Cuando esto sucede, la víctima debe recopilar todas las evidencias y presentar el denuncio ante la Policía, por medio del Centro Cibernético Policial.

De acuerdo con las cifras del Centro Cibernético Policial de la Dijín, en lo que va corrido del año, por medio de la modalidad de ‘carta nigeriana’ en Colombia se han reportado 206 casos de estafa y extorsión.



De hecho, en los primeros días del mes de septiembre la Policía y la Fiscalía desmantelaron un grupo conformado por internos del patio 4 de la cárcel La Modelo de Bogotá, que se dedicaba a estafar bajo la modalidad de ‘falsa encomienda internacional’.



Con relación a las víctimas del engaño, Eliseo Espinosa es un caleño que en más de una ocasión ha sido contactado por estafadores con el fin de que entregue dinero para ayudar a amigos que viven en el exterior.



“Una compañera de la universidad con la que no hablaba hace años, muy casual me habló sobre la cuarentena y me dijo que mientras ella llegaba al país, necesitaba enviar unos detalles, que yo los recibiera y que cuando ella llegara me avisaba para que se los entregara”, afirmó la fuente.



Sin embargo, como Eliseo ya conocía el actuar de los delincuentes, logró evadir la estafa. “Desvié la conversación y como la persona vio que no le seguí el cuento me dijo que muchas gracias, que entonces le iba a decir a un familiar. Menos mal que me di cuenta que era falso, pero quién sabe con cuántas personas les funcionó la estafa”.



Al respecto, Raúl Donado, presidente y CEO de HR Network, manifestó que los ciberdelincuentes “explotan la confianza de una persona con el fin de obtener dinero o información confidencial que les permita realizar un delito posterior. Algunas estafas se dirigen a muchas personas para atrapar tantas víctimas como sea posible, mientras que otras, se dirigen a determinados individuos”.



Donado también explicó que para no ser víctima, es fundamental que las personas “eviten aceptar invitaciones de perfiles que no conocen, así estos tengan vínculos con otras amistades, ya que algunos incautos las aceptan y le otorgan familiaridad y credibilidad a perfiles falsos”.



Lea además: Sigue preocupación en Tuluá tras asesinato del excapo 'Beto' Rentería