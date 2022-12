La significativa cifra de reducción de homicidios en Cali en noviembre

En noviembre se registraron 63 homicidios en Cali, cifra que representa una reducción del 13% si se compara con el mismo mes del año anterior, cuando ocurrieron 72 casos, según cifras del Observatorio de Seguridad de Cali.



Si se analizan los datos de todo el año, según el Observatorio, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022 van 875 asesinatos en Cali, 256 casos menos que los reportados en el mismo periodo de tiempo de 2021.



Para Alberto Sánchez, experto en temas de seguridad, la reducción del 23% en materia de homicidios en lo corrido del año no se debe a las estrategias adelantadas por la Alcaldía, sino a que nos estamos comparando con el 2021, un año en el que el número de homicidios aumentó producto de las confrontaciones en medio del Paro Nacional.



“La reducción de homicidios de este año en Cali se debe básicamente al factor de comparación frente al año 2021. Es decir, es una reducción de más del 20% porque se compara con un año en el que los homicidios subieron significativamente. Esto no quiere decir que se esté haciendo algo distinto en materia de control o de acción policial. Si usted quita ese aumento exponencial del año pasado, lo que verá será una tendencia a la baja que la ciudad tiene más o menos desde el año 2014. Este año Cali volvió a la senda de reducción que trae desde administraciones pasadas”, dijo el experto en seguridad.



“En ciudades como Bogotá y Medellín están reportando una reducción generalizada de homicidios que puede obedecer tanto a posicionamientos de las bandas para temas de paz total, o a arreglos regionales entre estructuras criminales para no ejercer violencia de unos contra otros mientras se consolidan las dinámicas de negociación. No creo que la reducción sea un asunto de política pública de la Alcaldía porque está fallando casi todo lo que tiene que ver con el control urbano”, explicó Alberto Sánchez.



De los 875 crímenes de este año, el 78% se ha cometido con arma de fuego y el 18% con arma blanca. Además, el 4% de los asesinatos se han ejecutado con otras armas.



“La reducción de homicidios en lo que va del año es una buena noticia. Cali ha recuperado la senda de reducción que empezó hace una década y que se había visto interrumpida en 2021. Lo importante es que no olvidemos que en 2022, al 31 de diciembre, se habrán muerto más de 900 personas, lo cual sigue siendo una barbaridad y una derrota ética de la sociedad caleña. Seguimos siendo una ciudad altamente violenta, aunque menos que hace un año o diez. Es positivo, pero no nos debemos ahogar en la celebración”, aseguró Andrés Felipe Galindo, experto en materia de seguridad.



Según cifras del Observatorio de Seguridad, de las 875 personas asesinadas en Cali durante este año, 808 eran hombres (92%) y 67 eran mujeres (8%).



Además, la comuna más violenta sigue siendo la 14, lugar donde se han presentado 96 asesinatos en lo corrido del año. Allí están ubicados barrios como Puertas del Sol, Manuela Beltran, Las Orquídeas y Alfonso Bonilla Aragón, entre otros. Los otros lugares con más homicidios son la Comuna 15, con 90 reportes, y la Comuna 13, con 71.



Los domingos siguen siendo los días más violentos en lo que va del año, pues son 189 los asesinatos que se han cometido en este día. Le sigue el lunes, con 140 casos, según reportes del Observatorio.

“Eso no es nuevo. Hay una fuerte correlación entre los homicidios por problemas de convivencia y los horarios donde más se registran esos delitos, que es en el amanecer de los domingos. Esto sugiere que los problemas empiezan el sábado en la noche, generalmente por consumo de licor y otras sustancias, y estalla los domingos”, explicó Galindo, y añadió que mientras no “controlemos el porte de armas y tengamos mecanismos oportunos de conciliación, el domingo seguirá siendo un día violento”.



Sobre la meta que buscan las autoridades de tener menos del 1.000 homicidios al cierre del año, Galindo cree que será posible, pero para eso dice que “será clave prevenir que las riñas terminen en muertos y eso requiere una profunda y ágil capacidad operativa de las autoridades. Yo creo que este año podemos terminar con menos de 1.000 homicidios, aunque no veo eso como una gran conquista, pero sería algo histórico”.



Por su parte, Alberto Sánchez dice que es muy difícil lograrla debido a la estacionalidad del fenómeno en Cali, es decir, por el comportamiento que tiene la ciudad durante diciembre.