La historia del narco colombiano que está retenido en aeropuerto de Argentina

En el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, permanece retenido desde la fiesta de Navidad el narco colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, conocido en el país vecino por su actividad criminal que lo llevó a cumplir condena en Estados Unidos.



Según información del medio El Clarín, Meyendorff llegó a Argentina proveniente desde Bogotá el pasado 23 de diciembre a las 7:44 de la noche, para pasar la Navidad junto a su esposa y cuatro hijos la ciudad de Buenos Aires. No obstante, al tener la calidad de no admitido con carácter de permanente, quedó retenido en el aeropuerto de manera inmediata.



Según se reportó, aunque estuvo a punto de ser deportado a Colombia, el caso se detuvo porque Meyendorff presentó un habeas corpus al declarar que tenía un caso severo de diabetes y debía entrar al país por salud. Aunque un juez lo anuló en primera instancia, ahora el proceso pasa a Cámara Federal de La Plata vía apelación para determinar su entrada o no al suelo argentino.



Lea aquí: Dos hombres fueron asesinados durante rumba callejera en la Avenida Pasoancho con 67



Conocido como alias ‘el Mono’, alias ‘Nacho’ alias ‘Gran Hermano’, informan el medio TN que, desde su llegada a la Argentina, Meyendorff tiene un amplio prontuario con varias detenciones, como la descubierta en el operativo ‘Luis XV’ de 2012 en el que secuestraron 253 kilos de cocaína escondidos en muebles de estilo que iban a ser enviados a Europa y Estados Unidos y estaban en dos galpones en Lanús.



En 2011 también descubrieron 444 kilos de cocaína en un velero que iba de rumbo a Uruguay, y se informó que en ambos casos la banda era liderada por Álvarez Meyendorff.



Incluso, afirma el medio argentino, que los hijos de Ignacio Meyendorff y hasta su esposa, también fueron condenados en ese país de 5 a 7 años de prisión por ser culpables de lavar alrededor de 8 millones de dólares producto del narcotráfico.



Lea también: Indignante: asaltan apartamento del director del noticiero Red + Noticias en Bogotá



Meyendorff, quien tenía un expediente previo al ser antiguo colaborador del cartel del Norte del Valle, fue extraditado en 2013 a los Estados Unidos para una condena de 7 años por tráfico de estupefacientes. El clan lo conformaba también su hermano Juan Fernando, acusados de transportar toneladas de cocaína desde Colombia al exterior.



En Colombia, la Fiscalía informó en mayo de 2013, que un total de 205 bienes inmuebles y cabezas de ganado de propiedad de la familia Alvarez Meyendorff fueron ocupados para extinción de dominio en la considerada “el proceso de extinción de dominio más ambicioso que la unidad de lavado de activos haya iniciado contra el narcotráfico”.



También informó el ente investigador en su momento que varios percherones puros incautados estaban valorados cada uno en 40 millones de pesos.