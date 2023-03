Karen Abudinen: tribunal ratificó que la exministra no es víctima en escándalo de Centros Poblados

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó que la empresa SES Colombia y la exministra Karen Abudinen no son víctimas en el proceso que se sigue por el escándalo de Centros Poblados.



La exministra alegaba la afectación a su buen nombre, el matoneo en redes sociales, que incluyó el uso de la palabra 'abudinear' como sinónimo de robar y el daño moral que sufrió a causa del escándalo que la llevó a renunciar al ministerio para no dañar su reputación, como motivos para ser considerada víctima en el proceso.



Sin embargo, el alto tribunal resolvió la apelación presentada por la exministra expresando que ese daño no se produjo a causa de las irregularidades presentadas en el proyecto para llevar internet a colegios en el país, cuyo testigo es Juan José Laverde.



“Encuentra la Sala que la argumentación materializada por el representante contractual de Karen Abudinen Abuchaibe no permite inferir que los perjuicios morales -que le atribuyó a la difusión de cierta información por medios de comunicación- sea consecuencia de la conducta desplegada por Juan José Laverde (..) La Sala reitera que los elementos de convicción no permiten afirmar que Karen Abudinen sufrió algún daño como consecuencia del injusto”, expresa el falló.



Igualmente, la empresa SES Colombia, que alegaba ser víctima por el daño a su buen nombre y su reputación luego de varios años en el mercado, fue negada por el alto Tribunal al asegurar que “para la Sala no es suficiente atribuir, en términos naturalistas, como ya se mencionó, el perjuicio extrapatrimonial a la falsificación de los documentos privados, presuntamente elaborados por Juan José Laverde Martínez".



Finalmente, en referencia a la empresa SES Colombia, el Tribunal determinó que su condición de víctima “no fue acreditada, máxime si la información calificada como falsa y tendenciosa no fue difundida por el implicado, o bien, la Sala no cuenta con suficientes elementos de convicción para afirmar que Juan José Laverde lo haya hecho (o al menos, si realizó afirmaciones que afectaran el buen nombre de la sociedad)”.



La condición de víctima de Abudinen ya había sido negada el pasado 10 de octubre por la juez 59 penal del circuito de Bogotá, durante la audiencia de acusación contra Juan José Laverde, en su condición de corredor de seguros y testigo principal de los hechos, y Ottoman Lascarro Torres, como presunto propietario de las empresas Intec de la Costa y Omega Building.