Julián Bedoya no irá a la cárcel, pero seguirá investigado por presunto fraude en su título de abogado

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra el senador Julián Bedoya por presuntas irregularidades al obtener su título de abogado, pero continuará investigando al senador por los delitos de falsedad ideológica en documento privado y falsedad ideológica en documento público.



Bedoya está inmerso en este proceso judicial luego de que en junio de 2019, la Corte Suprema recibiera una demanda en su contra por las supuestas irregularidades en el grado como abogado del senador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín.



Bedoya fue estudiante activo de esa universidad hasta 2009. Intentó reingresar en 2014 y 2018, pero no pagó la matrícula, ni inscribió materias en los semestres comprendidos entre 2012 y 2017. Luego, en 2018, volvió y se matriculó con un plan de estudios que no era el aplicable y en marzo de 2019 se graduó.



El 11 de abril de 2021 el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín decidió en primera instancia anular el título de Bedoya al encontrar varias irregularidades, entre ellas, que su matrícula no fue conforme al reglamento por lo que, todos los exámenes de suficiencia, especiales y preparatorios que presentó fueron anulados.



El mismo documento declara que el senador Bedoya “a la fecha de la presente (05 de abril) no cumple con los requisitos para optar por el título de abogado contenido en el Acuerdo 45 del 14 de septiembre de 2015 expedido por el Consejo Académico”.