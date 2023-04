Juez definirá si deja libre a John Poulos, acusado por el feminicidio de Valentina Trespalacios

Días antes del inicio del juicio en su contra, el estadounidense John Poulos, quien es acusado por el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, reapareció ante la justicia para presentarse a la audiencia pactada para este viernes, en la que se resolverá la apelación interpuesta por el abogado defensor.



Cabe mencionar que el abogado del ciudadano norteamericano pidió revocar la medida de aseguramiento contra su cliente, por la supuesta violación de los derechos humanos al momento de ser detenido.



Se debe recordar que Poulos fue capturado el pasado 24 de enero, en Panamá, cuando estaba a punto de viajar a Turquía; el 25 de enero fue deportado a Colombia y el 26 de enero se legalizó su captura.



De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, las autoridades cuentan con 36 horas de plazo, para presentar al detenido ante un juez, tiempo que según el abogado defensor, se violó.



Además, el defensor del acusado señala que a Poulos, cuando llegó al país no le leyeron los derechos del capturado, no lo dejaron comunicarse con su familia; que se le extravió un dinero y, reiteró que no le dieron un traductor experimentado al momento de las audiencias de garantías.



Por lo tanto, para el abogado de Poulos, dichos motivos son suficientes para alegar que tanto la imputación de cargos, como la medida de aseguramiento se desarrollaron violando los derechos del detenido.



La decisión de esta apelación se llevará a cabo a las 9:00 a. m. de este viernes 14 de abril, y estará a cargo del Juez 39 Penal del Circuito de Bogotá. Al término de la audiencia se conocerá si John Poulos enfrentará el inicio del juicio, el cual está programado para el próximo 17 de abril, en libertad o detenido.