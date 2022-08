JEP rechaza sometimiento del exgobernador de Santander Hugo Aguilar

El mismo día en que se conoció una declaración en la Comisión de la Verdad, en la que el exgobernador de Santander Hugo Aguilar reconoció que recibió el apoyo de los paramilitares para convertirse en gobernador de ese departamento entre 2004 y 2007, la JEP rechazó su sometimiento argumentado falta de verdad.



“Viendo en conjunto los aportes presentados por el aspirante a comparecer, se concluye que no tuvo ninguna información adicional que contribuya al esclarecimiento del conflicto armado como lo son los relacionados con los grupos paramilitares y sus alianzas y acuerdos con la clase política regional”, explicó la JEP en el auto.



Esto lo sustentó esta Jurisdicción al argumentar que Aguilar, durante su compromiso de verdad, se dedicó a presentar argumentos exculpatorios sobre los motivos de su condena, “tratando de desmantelar la idea de que su condena por la comisión del delito para delinquir no consistió en el auspicio y promoción de grupos paramilitares, sino que estuvo reducida de forma pasiva a recibir el apoyo electoral para ser elegido gobernador de Santander, manteniendo la administración al margen de cualquier colaboración con las autodefensas”, se lee en el auto de la JEP.



Lea aquí: Procuraduría pidió condenar a la excongresista Aída Merlano por violar topes electorales



En este sentido, la Jurisdicción agregó que los casos que Aguilar presentó como aportes a la verdad se limitaron a una profusa sucesión de episodios, de los cuales pocas conclusiones útiles se pueden desprender.



Por ejemplo, en relación a los casos en los que habló sobre la persecución y posterior captura del narcotraficante Pablo Escobar y de la guerra entre los carteles de la droga, solo mencionó las estructuras criminales existentes y conocidas desde la época, pero no esclareció ni menciono los puntos importantes en relación con el conflicto armado interno y su utilidad para crear patrones de macrocriminalidad.



Por último, la JEP agregó que Aguilar no se refirió a las relaciones que él sostuvo con los grupos paramilitares, lo cual resultaba fundamental para develar contextos de macrocriminalidad y las circunstancias en que se cometieron las conductas.



Hugo Aguilar se encuentra en libertad desde el pasado 17 de junio por pena cumplida.