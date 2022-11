JEP hará seguimiento a las medidas cautelares en cementerios de Risaralda y Quindío

Este miércoles 16 de noviembre iniciarán las audiencias de seguimiento a las medidas cautelares sobre 27 cementerios de Quindío y Risaralda, donde se presume la existencia de cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto armado.



La diligencia, que se extenderá hasta el jueves 17 de noviembre, será liderada por la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Durante la audiencia se revisarán los informes sobre los cementerios protegidos, así como la información de las alcaldías y parroquias de ambos departamentos sobre los inventarios relacionados con cuerpos no identificados y cuerpos no reclamados de víctimas del conflicto.



La sección estableció que la información no es clara ni uniforme frente a las cifras de víctimas de desaparición forzada. Según la Unidad de Víctimas, en Risaralda hay 423 víctimas directas de desaparición forzada y 1.388 indirectas, y en Quindío, 158 víctimas directas y 416 indirectas.



Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal reporta 2.967 víctimas de desaparición en los dos departamentos y la UBPD suma 1.224 personas desaparecidas en estos departamentos.



Según los informes del Ministerio del Interior, podrían encontrarse 2.261 cuerpos no identificados y 539 cuerpos identificados y no reclamados en los cementerios sobre los cuales se impusieron las medidas cautelares en Risaralda y Quindío.