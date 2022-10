Imputan cargos contra dos exdirectores del Fondo de Adaptación por puente Hisgaura

La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra el entonces asesor del Fondo de Adaptación, Orlando Santiago Cely (2012 - 2017), y contra los exgerentes de ese organismo, Carmen Elena Arévalo Correa (2012-2014) e Iván Fernando Mustafá Durán (2016 - 2018), por posibles irregularidades relacionadas con la construcción y diseño de la obra del puente Hisgaura, ubicado la vía Curos-Málaga, en Santander.



De acuerdo con la investigación, al parecer Orlando Santiago Cely suscribió los estudios previos para realizar la megaobra, omitiendo los aspectos de carácter técnico, lo que ocasionó que la obra fuese inviable en la ejecución y la etapa de pre-construcción.



En consecuencia, por esta demora se generaron sobrecostos en el rediseño por 272.922.549 pesos, así como demoras en la entrega que debía ser para noviembre de 2016, pero finalmente entregado hasta enero de 2020, por parte del Fondo Adaptación al Invías.



En lo que respecta a la exgerente Carmen Elena Arévalo, no habría velado por los estudios previos, pese a que en 2014 el contratista Sacyr Construcción Sucursal Colombia identificó las deficiencias técnicas de los estudios y diseños Fase III contenidos en los estudios previos.



Para la Procuraduría, la investigada habría tomado “una posición omisiva, teniendo de presente la advertencia por parte del contratista, de que los diseños eran antitécnicos, es decir, que no realizó u desplegó acciones efectivas y sustanciales que permitiese aclarar la irregularidad de las deficiencias técnicas de los diseños recogidos en los estudios previos (…) dejando la carga en el contratista e interventores, estos últimos que instaron a Sacyr para continuar con la construcción de la obra con los diseños originales”.



Finalmente, el Ministerio Público endilgó cargos a Iván Mustafá, quien como gerente del Fondo Adaptación (2016 - 2018), al parecer no habría adoptado, en su rol de director de la obra Puente Hisgaura, acciones efectivas preventivas en la construcción de la parte Superestructura, reduciendo el riesgo de deficiencias técnicas.



Las conductas endilgadas a los tres investigados fueron calificadas provisionalmente como falta grave a título de culpa grave.



En la construcción del puente Hisgaura en Santander, que tenía la finalidad de ayudar en la conexión entre los departamentos y agilizar los traslados, se terminaron gastando de los dineros públicos 200 millones de pesos más de lo previsto, entregado cuatro años más de lo planeado y terminó presentando unas pronunciadas ondulaciones, incluso antes de ser inaugurado.