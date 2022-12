Hallan ingeniera muerta en cañaduzal entre Cali y Candelaria

El hallazgo del cadáver de una ingeniera agrónoma en zona rural del Valle del Cauca ha causado conmoción en la región. Las autoridades confirmaron que la mujer identificada como Sandra Zuluaga Giraldo apareció sin vida en un cañaduzal entre Cali y Candelaria.



Luego de desaparecer por unas horas en la ruta al municipio de Candelaria, la ingeniera fue hallada sin vida en un campero de color blanco en el que se desplazaba.



La víctima, que trabajaba en una empresa de fertilizantes, salió hacia las 7:50 a.m. del lunes de su domicilio y su destino era el corregimiento del Triple, en Candelaria.



Al parecer, su último contacto con allegados fue alrededor de las 8:20 a.m. Sin embargo, aún no es claro si la ingeniera llegó a su destino.



Sobre el mediodía, la ausencia de Zuluaga ya causaba alarma, pues la mujer no respondía ninguna llamada.



En la tarde del lunes se reportó la presencia de un carro abandonado entre cañaduzales del corregimiento de Navarro y en las diligencias de levantamiento se constató la identidad de la víctima.



Hasta el momento los hechos son materia de investigación y se espera el dictamen de Medicina Legal para conocer la causa de la muerte.



Según información de la Policía Metropolitana de Cali, al parecer, el cuerpo no presentaba signos de violencia y las pertenencias de la víctima se encontraron en el vehículo.