Hallan cuerpo de joven mujer abandonado en zona rural de Jamundí

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que en la madrugada de este miércoles 8 de febrero fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en zona rural del municipio de Jamundí.



Según se pudo establecer, la víctima fue abandonada en el corredor vial que conduce de Potrerito a Robles, en el sector conocido como Casa Barco.



Al respecto, el comandante de la Policía de Cali, Daniel Gualdrón, informó que el cuerpo de la joven fue trasladado al casco urbano de Jamundí para la respectiva inspección.



Lea aquí: Cañicultores, con zozobra ante invasiones y agresiones en el Cauca; piden garantías para trabajar



No obstante, el general también señaló que hasta el momento no se conocen muchos detalles de este crimen. "Estamos haciendo las investigaciones de lo que sucedió allí", aseguró el oficial, que también mencionó que por ahora no se conoce la identidad de la víctima.



Finalmente, las autoridades dieron a conocer que la mujer fue asesinada con arma de fuego y se está analizando si se trató de un arma de corto o largo alcance.