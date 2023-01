Habitantes de condominio en Jamundí denuncian que los están extorsionando desde diciembre

Preocupados se encuentran los habitantes de la parcelación Reserva de Río Claro, ubicada en zona rural de Jamundí, a unos 25 minutos del caso urbano del municipio, debido al hostigamiento y a las extorsiones por parte de presuntos integrantes de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.



Desde el pasado 5 de diciembre, 51 familias que hacen parte de esta urbanización se encuentran sin el servicio de agua debido a que los desconocidos obligaron al cierre de la bocatoma perteneciente al acueducto comunitario del corregimiento de Villacolombia, el cual abastece a la parcelación. A cambio de la reapertura, los hombres piden una suma de 20 millones de pesos.



“Antes del 5 de diciembre nos dijeron que si no pagábamos, nos quedaríamos sin el suministro de agua, las personas del corregimiento señalaron que ellos no lo habían quitado, sino que estos supuestos integrantes de la disidencia Jaime Martínez preguntaron cuál era la válvula que abastece a los 205 lotes donde vivimos las 51 familias y lo cerraron. Desde ese entonces, llevamos más de un mes sin el suministro de agua potable y nadie nos ayuda”, aseveró la líder comunal que pidió permanecer en el anonimato.



Lea además: Ejército confirma su presencia en Puente Hormiguero y Puente Valencia, zona rural de Jamundí



Durante el pasado mes de diciembre, el hostigamiento se convirtió en lo que la líder comunal denominó como “terrorismo”, pues los extorsionistas habrían hecho tiros desde la carretera que comunica la parcelación con el corregimiento de Villacolombia. Además, según la víctima, arrojaron dos granadas, una de estas detonó sin dejar daños materiales ni personas heridas y la otra fue desactivada por parte del Ejército Nacional.



Sumada a estas acciones, el pasado 30 de diciembre, tres hombres ingresaron a la parcelación Reserva de Río Claro y detonaron artefactos explosivos que dañaron el tanque de agua que ayudaba a abastecer a la comunidad.



Ante las denuncias de los habitantes, el secretario de gobierno de Jamundí, Fernelly Quijano, declaró que el caso ha sido tratado en los consejos de seguridad que se han desarrollado en Jamundí. Además, afirmó que “la información es materia de investigación, así como los diferentes casos. Los llamados se han atendido con el presidente del Consejo Directivo, se han remitido a las autoridades y se ha generado mayor presencia en la zona con miembros de la Policía Militar y el Ejército”.



El Secretario de Gobierno, manifestó su preocupación ante las declaraciones de la comunidad, pues aseguró que desde el Gobierno Municipal han desplegado acciones en esta zona rural de Jamundí.

Por su parte, la líder social afirmó que los supuestos miembros de la disidencia aseguraron que “están esperando que manden al Ejército para poder tener una provocación y con eso llegar hasta Jamundí”.



La comunidad realizó una solicitud ante la CVC para poder hacer uso de un acuífero dentro de la parcelación y así solucionar su problema, sin embargo, hasta el momento la entidad no ha dado respuesta a la solicitud de los habitantes del sector.