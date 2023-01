Fiscalía no reactivará mesas de trabajo con la SAE por escándalo de corrupción

Horas después de que Daniel Rojas, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y Sebastián Caballero, vicepresidente jurídico de esa entidad, fueran escuchados en la Fiscalía por las denuncias de corrupción que existen sobre el inventario de bienes incautados a la mafia, la Fiscalía reafirmó que no reactivarán ninguna mesa interinstitucional.



“Como se dijo en días pasados, no se ha reactivado alguna mesa interinstitucional, sin embargo, se han priorizado las investigaciones por presuntos hechos de corrupción denunciados, debido a que la Fiscalía le ha entregado a esa entidad más de 26 billones de pesos producto de acciones judiciales en contra de organizaciones criminales y de personas que han infringido la ley”, explicó el ente acusador por medio de un comunicado.



Rojas además reveló que el sistema de la entidad es vulnerable. “Un informe de auditoría nos dice que el sistema de información de la entidad es vulnerable, es muy vulnerable, y nos preocupa mucho que esa vulnerabilidad pues afecte el patrimonio de los colombianos”.



En este sentido el presidente de la SAE dijo que seguirán reuniéndose con la Fiscalía para esclarecer estas denuncias de corrupción.



“La conclusión que más me agrada comunicarle al país, es que hemos hablado con el director anticorrupción y con la fiscal delegada, y hemos acordado que la Fiscalía está muy receptiva en recibir las preocupaciones que nosotros hemos manifestado y en reunirnos paulatinamente para esclarecer esos hechos relativos con los bienes de la SAE”, explicó.



A esta citación Daniel Rojas llevó 20 carpetas que contienen hallazgos internos, entre ellos, que el inventario de la entidad puede no concordar con el que la superintendencia entrego.