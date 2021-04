Fiscal Francisco Barbosa debe presentar plan de acción contra violencia hacia la mujer en el Congreso

Erika Mantilla

Por considerar que no existe una estrategia clara de la Fiscalía General de la Nación para atender casos de violencia contra la mujer, fue solicitada la presencia del fiscal Francisco Barbosa en la Comisión Legal de la Mujer del Congreso.



"Por más que hacemos denuncias, por más que se mueven en redes y se pronuncia la Consejería Presidencial de la Mujer, tengo la sensación que la Fiscalía no escucha los reclamos", dijo la representante a la Cámara, Jeniffer Arias, quien también funge como vicepresidenta de dicha célula.



Y afirma que "por eso es necesario tener una reunión con el Fiscal para que presente plan de trabajo en la atención de la violencia contra las mujeres".



La congresista contó el caso de una mujer que en Meta quien denunció el abuso que hubo en su contra, y que aunque tuvo acompañamiento, casi no le reciben su denuncia en la seccional de la Fiscalía.



"(..) Hacemos una exigencia al fiscal Barbosa, que no nos mande un delegado, sino que sea con él (quien asista) para que nos diga cuál es la estrategia y el plan que tiene par frenar la violencia contra la mujer" sostuvo.



La propuesta fue acogida por la Comisión de la Mujer en pleno y se está a la espera de que el fiscal Barbosa informe cómo y cuándo se reunirá con la mujeres congresistas.

Lea además: Cárcel para feminicida de joven en vía de Roldanillo, Valle