Juan Felipe Delgado Rodriguez

Familiares y amigos de los jóvenes asesinados en la zona rural de Buga despidieron a sus seres queridos este lunes en ceremonias que se llevaron a cabo en diferentes lugares de ese municipio.



El hecho se registró este domingo, en una finca de la vereda Cerro Rico, jurisdicción del corregimiento Chambimbal.



En el lugar del ataque fallecieron Juan Pablo Marín, de 18 años; Nicolás Suárez Valencia, de 18 años; Sara Rodríguez García, de 18 años y quien sería hija de uno de los médicos del Hospital Divino Niño; y Valentina Arias, de 17 años.

Posteriormente falleció Jacobo Vélez, de 18 años, quien había alcanzado a ser trasladado a un centro hospitalario, pero murió por la gravedad de sus heridas.

Este lunes se llevaron a cabo las honras fúnebres de los jóvenes, a las que asistieron familiares, amigos y conocidos de las víctimas de esta nueva masacre que enlutó al departamento.



A las 5:00 de la tarde de este lunes fueron sepultados tres de los cinco jóvenes asesinados, tras ceremonias privadas.



Por su parte, se pudo conocer que Nicolás Suárez Valencia fue velado en la Diócesis de Buga, mientras que la velación de Valentina Arias se realizó en el Batallón Palacé.



Entre tanto, el cuerpo de Jacobo Vélez llegó a la catedral de Buga sobre las 4:00 p.m. y estuvo acompañado por familiares y amigos de la escuela de hockey a la cuál él pertenecía. Sus compañeros y amigos realizaron un pasillo de honor para honrar su memoria.



Sara Rodríguez García, de 18 años, fue recibida en la iglesia El Pilar con un pasillo de honor realizado por los médicos del Hospital Divino Niño, donde labora su padre.



El Club Halcones de Buga, equipo de Hockey, al que pertenecía Nicolás, confirmó que realizará una velatón en horas de la tarde de este martes para honrar la memoria del joven y pedir justicia.

Ya han recolectado cien pruebas

Martha Yaneth Mancera, vicefiscal General de la Nación, habló desde Buga y aunque no dio detalles sobre la hipótesis que manejan las autoridades dijo que ha recopilado más de 100 elementos probatorios que servirán para esclarecer este caso.



"Desde que se conoció el caso la Fiscalía confirmó un equipo de alrededor de 50 personas para atender este caso. Cien elementos probatorios fue llevados a los laboratorios", dijo.



Y agregó: "Una investigación no se genera en una sola hipótesis, por ahora solo tenemos elementos probatorios y tres o cuatro grandes hipótesis que se van cerrando a medida que los expertos van entregando los resultados. Por ahora no podemos hablar de hipótesis, esperamos que en las próximas horas tengamos avances".



Además, la funcionaria apuntó que varios miembros de los equipos que realizaron la investigación de las masacres de Llano Verde y Samaniego, están en el equipo que se hará cargo del caso de los jóvenes asesinados en Buga.



Una de las primeras versiones sobre la causa de la incursión armada indicaría que los atacantes pretendían secuestrar a una de las víctimas.



La investigación del hecho quedó a cargo de "un grupo especial de fiscales adscrito al equipo itinerante de homicidios múltiples para que agilice el esclarecimiento de este hecho", según informó en la mañana de este domingo la Fiscalía General de la Nación



El caso fue priorizado por el fiscal Francisco Barbosa y la delegada de Seguridad Ciudadana, Luisa Obando, que estará al frente de la investigación.



Por información que permita la captura de los responsables, la Gobernación del Valle ofrece $150 millones y la Alcaldía de Buga otros $50 millones.