Fallo de segunda instancia en caso Colmenares se conocerá el 19 de mayo

Alejandro Cabra Hernandez

El próximo 19 de mayo, luego de cuatro años de estudio, el Tribunal Superior de Bogotá, decidirá si mantiene o no la absolución en favor de Laura Moreno y Jessy Quintero en la investigación por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares.



La Jueza 11 de Conocimiento de Bogotá absolvió el 20 de febrero de 2017 a las dos jóvenes porque considero que los hechos que llevaron al deceso de Luis Andrés Colmenares fueron resultado de una caída accidental en la que no habrían participado terceros.

El Tribunal Superior de Bogotá deberá determinar si las conclusiones a la que llegó la juez estaban sustentadas debidamente por las pruebas allegadas al proceso.



“La muerte de Luis Andrés Colmenares es consistente con caída sobre la cara, y no a golpes propinados por terceros”, señaló la jueza en esa oportunidad quien manifestó, tras escuchar a los peritos de la Fiscalía y la defensa de las implicada, que se podía concluir que hubo varias irregularidades en la exhumación adelantada por el exdirector de Medicina Legal, Máximo Duque.

En esa oportunidad la jueza dijo que una de las observaciones clave que la llevaron a tomar la decisión fue el análisis de la primera experta que vio el cuerpo de Luis Andrés Colmenares.



“La perito de la Fiscalía, doctora Lely Rodríguez, fue la única que vio el cuerpo fresco de Luis Andrés Colmenares y tomó la fotografía 3358. Y en esto quiero reiterar que es absolutamente importante que en esta foto el hueso frontal se ve sin piel ni músculos; está perito no disecó los tejidos de la cara, y no evidenció la existencia de otras fracturas”.



Por esta razón en ese momento dijo que no había evidencias para establecer que las dos jóvenes incurrieran en los delitos de falso testimonio, homicidio en calidad de coautoría y encubrimiento, ya que la teoría de la Fiscalía se basa en el testimonio de Máximo Duque.