Extraditaron al responsable del feminicidio de una joven caleña

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El hombre señalado de ser el responsable del feminicidio de una joven caleña llegó a Colombia este viernes. El individuo fue traído en extradición por la Interpol desde Perú.



Así lo dio a conocer una fuente de la Fiscalía a El País, quien, además, informó que el hombre estará detenido en Bogotá mientras el caso es remitido a la Seccional Cali.



La víctima fue identificada como Támara Rivera Widgewa, de 18 años, quien fue hallada muerta el pasado 22 de febrero de 2018 en una residencia ubicada cerca al CAI de la Policía, en la Carrera 77 con Calle 2A, del barrio Nápoles, sur de Cali.

Puede leer: Aprueban la extradición del feminicida de Támara Rivera, joven asesinada en Cali

Según el reporte de las autoridades, Camilo Andrés Rodríguez Pacheco, quien fue capturado en Perú, confesó que golpeó a Rivera Widgewa en el cuello y que le rompió la laringe tras ahorcarla por varios minutos.

Támara Rivera, joven asesinada por su pareja en Nápoles. Foto: Cortesía para El País

Sobre la investigación, el mayor Roy León Rivera, jefe de la Unidad de Seguridad del Estado de Chiclayo, Perú, donde fue detenido Rodríguez Pacheco, le contó a El País que el señalado feminicida cambiaba continuamente de casa para evadir a las autoridades peruanas.



“Empezamos a trabajar con gente que vivía cerca de él porque supimos que tenía planeado viajar a Chile, incluso ya había vendido algunos enseres para llevarse dinero. Acá había maltratado a su actual pareja, una mujer de tres meses de embarazo para el momento”, agregó el oficial.



“Cuando salió la alerta roja de Interpol en su contra (tramitada por autoridades caleñas) armamos un operativo y nos fuimos a los cuatro domicilios que tenía registrados y lo encontramos haciendo labores de albañilería. Unas veces trabajaba en construcción, otras era vendedor ambulante, pero siempre se identificaba con otro nombre”, expresó.



Cabe señalar que, de acuerdo a Jacqueline Rivera, madre de la víctima, la relación entre la pareja, que habría iniciado en 2016, pasó por varias rupturas y estuvo marcada por episodios agresivos.

"Él era súper obsesivo con ella, la golpeaba, porque no aceptaba que ella no quería estar más con él. Yo lo denuncié en dos oportunidades ante la Fiscalía porque la agredía. La otra vez yo iba en mi moto y me tiró el carro, gracias a Dios no me cogió", dijo la señora luego de la muerte de Támara.



Camilo Andrés Rodríguez llegaría en los próximos días a la capital del Valle para responder por el feminicidio de la joven de 18 años.