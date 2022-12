Explota motobomba en estación de Policía del corregimiento de Mondomo, Cauca

En la mañana de este miércoles una motocicleta con explosivos fue detonada en en zona rural de Santander de Quilichao, específicamente en el corregimiento de Mondomo, Cauca.



De acuerdo con las autoridades, la explosión se registro hacia las 5:00 a.m., a las afueras de la estación de Policía del corregimiento. Al parecer, dos hombres en motocicletas dejaron abandonado el vehículo entre la estación y un puente peatonal y minutos después fueron activados los explosivos.



No se registraron personas lesionadas, sin embargo la explosión causó daños en ventanas y una tanqueta de la Policía de Carreteras, que se encontraba parqueada en la zona.



Este es el segundo atentado que se registra en el suroccidente del país, luego de que en el municipio de Jamundí, Valle, detonara un carro bomba.



Este atentando se registró sobre la 1:30 a.m., y afortunadamente no dejó personas fallecidas o lesionadas, pero sí daños materiales en varias viviendas de la zona.