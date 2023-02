"Es una vergüenza": vicefiscal Martha Mancera estalla contra la Policía por polémicas cifras en incautación de cocaína

"Es una vergüenza, que nosotros tengamos que salir a los medios de comunicación, para advertir que las sustancias estupefacientes han bajado": fueron las palabras con las que la vicefiscal Martha Mancera arremetió contra la Policía Nacional luego de la polémica por las cifras de incautación de cocaína en lo corrido del año.



La segunda al mando de la Fiscalía General afirmó que los números entregados por el director de la Policía Antinarcóticos, el coronel Édgar Cárdenas no coinciden con los sistemas de información.



De hecho, la vicefiscal Mancera asegura que si lo que dice el Director de la Policía es cierto, pues las toneladas restantes no fueron dejadas a disposición del ente acusador.



Lea también: El prontuario delictivo de los siete jóvenes que pretendían sepultar un cadáver en una finca en El Cerrito



Por su parte, el fiscal Francisco Barbosa manifestó que es preocupante la situación sobre las incautaciones y la destrucción de laboratorios, puesto que las cifras redujeron drásticamente en 2023. Hecho que para Barbosa tiene un impacto directo en la lucha contra los carteles y toda la cadena de distribución contra las drogas.



De acuerdo con Francisco Barbosa, en ese momento apenas habían sido incautadas 12 toneladas de cocaína y 11 laboratorios destruidos.



La Vicefiscal afirma que es una vergüenza que el ente acusador deba explicarle al país que la fuerza pública no está adelantando los operativos correspondientes para incautar la cocaína y destruir los laboratorios, cuando esa es una función constitucional de la Policía.



"La Fiscalía General de la Nación salió a decirles a los colombianos que la actividad de incautación había bajado ostensiblemente, lo hicimos con los datos que ellos mismos tenían para ese momento y si hoy nos dicen que ellos tienen 35 toneladas, entraremos a las mesas de trabajo porque deben tener, cada una de las incautaciones, un número de radicado", señaló Martha Mancera.



Entérese aquí: Barrio La Flora, azotado por los robos; habitantes piden urgente más seguridad



De acuerdo con la segunda al mando del ente acusador, es de suma importancia revisar la información que entrega la fuerza pública, pues de insistir en que son 35 toneladas las incautadas durante el 2023, pues una gran parte de esta droga no fue puesta a disposición de la Fiscalía.



De hecho, manifiesta que este desbalance podría desencadenar en una investigación para así saber qué está pasando y porque la droga reportada no aparece.



“Ahora, si son en aguas internacionales, deberá venir con una certificación del país, en donde diga, que la sustancia estupefaciente salió de Colombia. Esto no es que yo recibo incautaciones en aguas internacionales donde la sustancia puede ser de otro país, es que se certifique que la sustancia haya salido de Colombia”, dijo Mancera.



Para la Vicefiscal la explicación del coronel Édgar Cárdenas no tiene sustento, puesto que las cifras que aparecen en el sistema del ente acusador, como el único que regula la investigación criminal en Colombia, son diferentes.



Le puede interesar: Es un peligro para la sociedad: juez envía a la cárcel a John Poulos por feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios



Es decir, que los datos que están el sistema del ente acusador son las que judicialmente existen, y hablar de incautaciones en otros países, es básicamente tomar el crédito de otras autoridades.



“Lo más importante es decirle al país que es una vergüenza, que nosotros tengamos que salir a los medios de comunicación y a todas las instancias, para advertir que las sustancias estupefacientes han bajado. Para el día en que el señor fiscal general de la nación salió a decirles a los colombianos que la actividad había bajado, lo hicimos con los datos que ellos mismos tenían”, precisó la vicefiscal Mancera.



Cabe mencionar que hasta el momento, en la base de datos de la Fiscalía General sean reportado 17 toneladas de cocaína incautadas. Cifra que contradijo la Policía en una rueda de prensa.