"Es un castigo que la Fiscalía quiere aplicarle a Aida Victoria para lastimar a su madre": abogado

El abogado de Aida Victoria Merlano, Miguel Ángel del Río, aseguró que no existen los elementos materiales probatorios para condenar a la influencer por ser cómplice de la fuga de su mamá de un consultorio odontológico.



Según la hipótesis de la Fiscalía, Merlano llegó al lugar sin la soga y los guantes para fugarse y sus hijos se los entregaron. Sin embargo, la versión de la excongresista es que salió de la cárcel El Buen Pastor con esos elementos.



“Lo que hemos podido demostrar es que la funcionaria del Inpec vulneró todos los protocolos para salir. De hecho, se puede ver en un video que Aida Merlano (madre) lleva un reloj muy costoso que ni debía tener, lo que significa que cuando salió de la cárcel no se hizo el control”, aseguró el abogado penalista en entrevista con Blu Radio.



Además, señaló que los mismos funcionarios del Inpec le ayudaron a Merlano a conseguir los elementos para escaparse. La soga “se la entregaron otras reclusas con complicidad de funcionarios del Inpec la noche anterior a la fuga, ella sale con esos elementos para el centro odontológico.



Sobre la presunta participación de la creadora de contenido, el abogado dijo que “la Fiscalía no ha podido probar la entrega de algún elemento por parte de Aida Victoria. Una cosa es que su hija supiera que se iba a fugar, eso tiene protección constitucional, ella no tenía por qué denunciar a su madre”.



Es clave decir que la Fiscalía le imputó cargos a Merlano por su participación como cómplice en el delito de fuga y coautora del delito de uso de menores para la comisión de delitos. Este segundo delito es el menos argumentado por la Fiscalía, según Del Río.



“En ningún video se puede establecer la entrega de la soga por parte del hijo menor ni por parte de Aida Victoria”, aseguró el abogado, quien también calificó la condena de 17 años de cárcel como un despropósito y “un castigo que la Fiscalía quería aplicarle a Aida Victoria para lastimar a su madre”.



“Tenemos a Aida Victoria como responsable penalmente de ayudar a su madre a fugarse, pero tenemos la organización que planeó la fuga y la familia Char muertos de la risa sin ningún tipo de investigación”, dijo el abogado penalista, quien apelará la decisión del juez que emitió el fallo condenatorio este martes.