Era víctima de maltrato: Fiscalía esclareció feminicidio de joven asfixiada con un cable

Tras una investigación, la Fiscalía determinó que la muerte de una mujer en la localidad de San Cristóbal, Bogotá, se produjo por un ataque de su pareja y no por un accidente, en medio de un acto sexual, como aseguraba el agresor.



El feminicidio ocurrió en la madrugada del pasado 22 de marzo. Sobre las 4:20 a.m., el hombre reportó a las autoridades que su pareja no tenía signos vitales.



Según el relato del hombre, él y su novia estuvieron en una fiesta y cuando llegaron a su vivienda sostuvieron relaciones sexuales. En medio del acto, contó el sujeto, la mujer le habría pedido que la ahorcara con un cable de la plancha, supuestamente, por un "fetiche".



Lea aquí: Aida Merlano recibió golpiza en la cárcel El Buen Pastor, según denuncia su abogado



Por el contrario, la versión de las autoridades indica que el día del mortal ataque, el hombre habría sometido a la víctima, presionándole el cuello con el cable de un cargador para celular hasta causarle la muerte.



El ente judicial además determinó que hace tiempo el sujeto ejercía acoso y control sobre su pareja. Además, "permanentemente afectaba la integridad física, moral y psicológica" de la víctima de 24 años.



Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra Daniel Isidro Herrera Restrepo por el delito de feminicidio.