Enfrentamiento a bala dejó un muerto y un herido en zona rural de Galapa, Atlántico

En la noche de este martes se registró un enfrentamiento a bala en la finca 'Alpes de Sevilla', ubicada en la zona rural de Galapa, Atlántico.



Este intercambio de disparos se dio entre guardias de seguridad privada y un grupo de al menos 100 personas, quienes habían sido desalojados del predio por la Alcaldía y la Policía, días atrás.



Este enfrentamiento dejó a una persona muerta, identificada como Jesús Antonio Evilla Pérez, de 44 años, una de las personas desalojadas. Además resultó herido Andrés Miguel Cueto Orozco, de 24 años, miembro del personal de vigilancia en el predio.



"El dueño del predio apareció y pudo demostrar su titularidad a través de unos documentos, por lo que se tuvo que emitir la orden de desalojo el pasado 20 de octubre. Sin embargo, el intento por ingresar de unas 100 personas generaron enfrentamientos, tras haberse accionado un arma de fuego que desencadenó el intercambio de disparos", indicó el coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía de Barranquilla.



Por su parte, Misael Delgado, miembro de la Mesa de Víctimas del Conflicto Armado en el Atlántico, aseguró que Evilla Pérez, fue al predio a recoger una colchoneta, por lo que afirmó que él no ingresó al predio de manera violenta.



"Allí no hay personal de vigilancia, ahí lo que vemos son unos encapuchados sin ningún tipo de identificación como personal de seguridad. La mayoría iban a buscar unos enseres, como era el caso de Evilla Pérez, pero no contaban con que les iban a disparar", dijo Delgado.



Por lo menos unas 600 personas fueron las desalojadas por las autoridades, desde el 20 de octubre hasta el 23.