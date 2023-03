Encuentran vehículo de periodista que había sido hurtado en el estadio del Deportivo Cali

Tras ser víctima del robo de su vehículo el pasado domingo en el estadio del Deportivo Cali en Palmaseca, Palmira. Erika Rebolledo, periodista de la W Radio, confirmó que gracias a las publicaciones en redes sociales y a un ciudadano, se dio con el paradero de su automóvil.



El domingo 26 de marzo, al término del encuentro entre el Deportivo Cali y América, la periodista se dirigió hacia la zona uno de parqueo del recinto deportivo y se llevó la amarga sorpresa que su carro, un Kia Picanto modelo 2022, había sido hurtado.



Amigos de la periodista denunciaron por medio de las redes sociales lo ocurrido y publicaron su teléfono para que las personas otorgaran cualquier información. Sin embargo, a raíz de la divulgación de su número celular, Erika empezó a ser extorsionada por presuntos delincuentes que le pedían hasta cinco millones de pesos a cambio de su vehículo.



No obstante, gracias a estas publicaciones, un ciudadano en el norte de Cali alertó a Erika sobre la presencia de su vehículo en este sector de la ciudad.



“Él me aseguró que había visto mi carro en el norte y que me iba a enviar fotos y hasta un video, nunca me hizo ninguna exigencia. Me explicó que había pasado por el lugar con un familiar y habían visto el vehículo que se reportaba como robado en las redes, entonces verificaron y por eso decidieron ponerse en contacto conmigo. Después de llamarme me dijeron que se iban a poner en contacto con la Policía, por mi parte también llamé a las autoridades y ellos fueron hasta el sitio y verificaron que era mi vehículo".



Al ser preguntada sobre si se supo por qué el carro apareció abandonado en plena vía pública, la principal hipótesis sería que los delincuentes dejaron el automóvil a espera de que pudieran comprobar que el vehículo no contara con un sistema de rastreo.



“El vehículo aparentemente no está violentado más allá del sistema de encendido, se hurtaron las pertenencias que estaban dentro, unos documentos y un teléfono celular, pero pareciera que ninguna otra parte del carro fue robada”, afirmó Erika.



La periodista, agradeció a todas las personas que se solidarizaron con ella a raíz del robo de su vehículo y destacó el rol de las redes sociales que en su buen uso le ayudaron a recuperar su automóvil.