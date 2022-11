¿En qué va el proceso contra Jhonier Leal por la muerte de su hermano y su madre?

Entre preacuerdos fallidos, retractaciones y peleas se ha movido la investigación en contra de Jhonier Leal, el presunto asesino del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, un año después de ocurridos los hechos.



Este asesinato, que causó gran indignación en el país por la crueldad como habría sido cometido, ocurrió entre el 21 y 22 de noviembre de 2021. En un principio se habló de un suicidio, pero la Fiscalía reveló que en realidad habría sido un homicidio.



Tras comprobada esta hipótesis, en enero de este año, la Fiscalía capturó, imputó y logró que un Juez enviara a la cárcel a Jhonier Leal, como el presunto responsable. Esto causó gran sorpresa, porque él había entregado declaraciones en medios nacionales con la chaqueta de su hermano muerto.



En esas diligencias preliminares, Jhonier primero se declaró inocente y luego, antes de que fuera enviado a prisión, aceptó que había asesinado a sus familiares y hasta pidió perdón. Sin embargo, justo cuando se iba a adelantar la audiencia de aprobación de preacuerdo, Leal se retractó por el asesinato de su hermano y su mamá.



Tras esta situación, la Fiscalía retomó el proceso penal contra Jhonier y lo acusó en julio pasado. Desde esa fecha, hasta hoy, las audiencias han sido aplazadas varias veces, en especial porque la defensa, en cabeza de la abogada Ana Julieth Velásquez, ha pedido que le den tiempo para examinar todas las pruebas.



“Jhonier no cometió el crimen. Esta defensa está segura de eso. Él no mató a su mamá y no mató a su hermano”, señaló Ana Julieth Velázquez, abogada de Leal, pero por otra parte la Fiscalía insiste en que tiene más de 200 pruebas en contra de Leal y que él es el “único responsable del doble homicidio y manipuló la escena”.



Este viernes 25 de noviembre se desarrollará la continuación de la audiencia preparatoria, en la que se espera que las partes den a conocer las pruebas que expondrán en la etapa de juicio. Esta diligencia ha sido aplazada en cuatro oportunidades, la última por problemas de salud de Leal.



“Parece que lo de los problemas de salud de Jhonier era una mentira porque luego la Fiscalía averiguó y encontró que ese día él no presentaba ningún tipo de problema médico. Estamos a la espera de que el próximo viernes se pueda realizar la audiencia. Esto no le trae a él ningún beneficio porque como han sido aplazamientos solicitados por ellos, esos términos no se le cuentan a su favor y lo único que hacen es demorar más el juicio, algo que va en contravía de los derechos de las víctimas a las que yo represento”, explicó el abogado Elmer Montaña.



“Yo sospecho que quizás Jhonier Leal pueda aceptar cargos antes de que se dé inicio al juicio. Esto lo digo por una frase de su abogada en medio de una audiencia cuando dijo: ‘Jhonier se encuentra muy indispuesto y en esas condiciones no puede discernir para tener claro qué implica una aceptación de cargos’. Eso quedó allí en el aire”, dijo Montaña, quien representa a las hermanas de Marleny Hernández.



El abogado de las víctimas cuenta que este año la familia ha tenido que vivir un infierno como consecuencia del proceso porque en un primer momento ellos se negaban a aceptar que alguien de la familia hubiera cometido el crimen. Luego, cuando se supo que era Jhonier, tampoco le daban crédito al asunto porque la relación que ellos habían tenido con él había sido muy buena. Sin embargo, cuando se iniciaron a conocer las pruebas, todo fue cambiando y hoy ellos consideran que Jhonier Leal fue quien cometió el asesinato.



Como si fuera poco, buscar al culpable del doble homicidio no es lo único que preocupa a la Fiscalía, pues también se trabaja un posible lavado de activos de Mauricio Leal que, de ser cierto, podría explicar la proveniencia de su fortuna cercana a los $5.000 millones, dinero que sigue congelado. Esta segunda investigación también se anunció a inicios de este año, pero hasta el momento los resultados son un poco similares a los del caso principal, es decir, están estancados.