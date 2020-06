En hechos aislados, tres mujeres fueron asesinadas este sábado en el Cauca

Natalia Moreno Quintero

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en el Cauca alertaron sobre el incremento de la violencia contra este grupo poblacional en el departamento.



Y es que en un solo día se confirmó la muerte violenta de tres ciudadanas en hechos registrados en Páez-Belalcázar, Morales y Popayán, a pesar de las medidas de aislamiento decretadas para enfrentar la pandemia.



Sobre los casos, y de acuerdo con la versión de campesinos del oriente del departamento, un sujeto mató a la esposa en medio de una discusión y luego arrojó su cadáver a un río. Después, tras descubrirse esta situación, el responsable se entregó a las autoridades.



“Las versiones que se tienen es que el señor, en medio de esa situación, golpeó a Miriam Vargas Castaño hasta causarle la muerte, después procedió a lanzar su cadáver a nuestro río Páez, situación que sucedió en la mañana siguiente a la pelea. Por eso fue la misma comunidad la que alertó de esta situación al encontrar el cuerpo sin vida”, explicaron pobladores del municipio de Páez, Belalcázar.

En otro hecho, en la capital del Cauca fue asesinada Yolanda Teresa Muñoz Luna, de 42 años de edad, por un pistolero que ingresó a su residencia, ubicada en el barrio Portal de las Ferias.



“El sujeto llegó en una motocicleta, la cual dejó parqueada cerca de la vivienda de la víctima, luego se desplazó hacia esta para tocar la puerta y llamar por el nombre a la señora. Cuando le abrieron, el sujetó ingresó a empellones para después disparar contra la víctima, quien permanecía en la sala. Luego salió corriendo y se montó en el vehículo para huir del sitio”, explicaron testigos de los hechos.



La mujer fue llevada a uno de los hospitales de la ciudad, donde falleció a raíz de la gravedad de las heridas. Ya en las diligencias judiciales se estableció que la víctima vendía ‘fritanga’ en el antejardín de la casa donde se registró este homicidio.



De otra parte, campesinos de la zona rural del municipio de Morales, en el centro del Cauca, denunciaron el asesinato de Becoche Yandi y Antonio Cuero, pobladores que participaban en un control anti Covid-19 en el sector de San Isidro, de dicha localidad.



“Sujetos armados que pretendían pasar por dicha zona en horas no permitidas por la comunidad dispararon ante la negativa de las comunidades de no dejarlos pasar sin antes verificar quiénes eran y se acogieran al control de bioseguridad”, denunció la comunidad de la zona donde ocurrió este caso.



“Cada feminicidio nos duele, cuando se informan de estas noticias es un golpe directo a nuestra dignidad, muestra que en el Cauca no se están edificando escenarios seguros para las mujeres. Es más, uno evidencia que trabajan en evitar otros fenómenos como el narcotráfico o el conflicto armado, pero nunca para enfrentar la violencia de género”, manifestó Claudia Quintero Rolón, directora de la corporación Anne Frank.



En total son 13 las mujeres asesinadas en el Cauca desde mediados de marzo, cuando se estableció el aislamiento social por la llegada del Covid-19 a esta zona del país, cifra entregada por diferentes colectivos feministas, aunque los casos puede aumentar porque no se ha hecho un consolidado total de los mismos.



Mientras tanto, las autoridades no se pronuncian frente a estos casos, aunque en ciudades como Popayán y Santander de Quilichao se adelantan campañas para denunciar la violencia de género y la invitación a los ciudadanos a usar la línea 155, para alertar de esta clase de situaciones.