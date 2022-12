El relato de Salomé Burbano, la mujer que denunció ser abusada por docente de la Universidad del Valle

La investigadora de la Universidad Nacional, Salomé Burbano Delgadillo, denunció por medio de sus redes sociales, que en octubre pasado habría sido abusada sexualmente por Luis Alberto Pérez Bonfante, directivo y profesor de la Universidad del Valle.



Los hechos habrían ocurrido en la noche del viernes 14 de octubre y la madrugada del sábado 15, al sur de Cali. Según Salomé Burbano, ese fin de semana viajó a la ciudad para presentar un libro que escribió junto a otras personas, entre ellas Luis Alberto Pérez Bonfante.



Salomé contó que, luego de la presentación del libro salieron a cenar y, posteriormente, ella y cuatro personas más fueron a celebrar a la discoteca La Topa Tolondra.



“Yo fui a Cali al lanzamiento de un libro del que soy coautora y él también lo es. Él y yo pertenecemos a un grupo de investigación y no lo conocía personalmente, solo en el marco de reuniones virtuales grupales. Luego del evento académico que mi agresor organizó, salimos a cenar y celebrar, recuerdo haber estado en La Topa Tolondra y después de unos tragos no me acuerdo de absolutamente nada más. Solo recuerdo que al día siguiente amanecí en un lugar desconocido, no tenía mi celular, tampoco mi ropa y solo estaba con ropa interior. Estaba completamente desconcertada y con miedo”, le contó a El País Salomé Burbano, y agregó que por lo que pudo ver el apartamento en el que amaneció estaba ubicado cerca al Parque del Perro.



Según cuenta la víctima, en la discoteca solo se tomaron una botella de tequila entre cinco personas.



“Me levanté desconcertada y cuando él entró yo estaba mucho más en shock, pues era un hombre que personalmente no conocía hasta el día anterior. Allí supe que estaba en su casa y me dijo que él había decidido que me quedara allí. Además, manifestó que me había quitado el vestido porque lo había vomitado, pero mi ropa no tenía ninguna mancha de vómito. Luego de eso me prestó una camisa de él y me tocó la pierna, el torso y la cintura, justo hasta debajo de mis senos”, sostuvo Salomé.

La mujer aproximadamente hace 20 días instauró la denuncia, lo hizo en Bogotá, pero el caso lo enviaron a un fiscal de Cali y la remitieron a Medicina Legal y a psicología.



“Es un proceso complejo porque cuando llegué a Bogotá todavía seguía en shock. No dimensionaba lo que me había pasado. Luego, con ayuda de mi familia y de todo mi circulo de apoyo, empecé a aceptar que efectivamente lo que había ocurrido no solo era un abuso sexual, sino que había ocurrido una violación, pues mi cuerpo me lo estaba diciendo. Me tocó aceptar que era víctima de un delito sexual y eso te deja completamente vulnerable y con miedo para enfrentar tu vida”, afirmó Salomé.



Además, explicó que decidió denunciar su caso públicamente porque hace parte de su proceso de reparación y el victimario “es un hombre en una posición de poder y, si le hizo esto a una mujer de 31 años, no me imagino lo que será capaz de hacerle a otras mujeres. No quiero que nunca más nadie vuelva a vivir esto”.



Salomé afirma sentirse valiente por haber sido capaz de denunciar, pero también siente miedo porque, dice, su agresor piensa denunciarla.

“Pido que se haga justicia. Que se entienda que los protocolos que se tienen muchas veces se quedan en el papel y que las realidades los desbordan porque son mucho más complejas. Le pido a la sociedad que no nos juzgue y que nos acompañe porque un hecho de estos a una víctima de abuso sexual nos daña la vida entera. Le pido a las instituciones que actúen de forma contundente y rápida. Quiero también reconocer que la Gobernadora del Valle se ha solidarizado con mi caso y han hecho lo competente para que el mismo avance”, finalizó.

Univalle se pronunció

El rector de la Universidad del Valle, Édgar Varela, se pronunció sobre la denuncia realizada por la investigadora de la Universidad Nacional sobre el presunto abuso sexual por parte de un profesor y directivo de esta universidad.



“Anoche recibí la información sobre la denuncia de la investigadora y me comuniqué con el decano de la facultad (de Ciencias de la Administración) Ómar Montilla y con el vicerrector de Bienestar de Univalle, el profesor Guillermo Murillo. Estamos dando instrucciones para que se abra la correspondiente investigación disciplinaria”, indicó el rector.



El rector indicó que la misma gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, le pidió dar explicaciones sobre estos hechos. De hecho, la gobernadora solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir un investigación, por medio de su cuenta de Twitter.



“Quiero ser muy enfático en que la Universidad del Valle maneja desde hace varios años frente a este tipo de situaciones de presunto acoso sexual una política de cero tolerancia, hemos tenido una actitud firme frente a casos de denuncias que se han hecho en la universidad”, señaló Varela.