El preocupante reporte de muertes violentas en Cali, según Medicina Legal

Se conoció el más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el que se muestra que durante los primeros once meses de 2022 se registró un aumento de muertes violentas en comparación con el mismo periodo del año pasado.



Respecto al panorama nacional, las ciudades con mayor número de muertes violentas de enero a noviembre del 2022 fueron Bogotá con 2.126, seguido por Santiago de Cali con 1.385; Medellín con 901; Cartagena con 555; Barranquilla con 516, y Cúcuta con 362 muertes violentas.



Este informe que recopila datos de enero a noviembre de 2022 muestra que las muertes por causas violentas en dicho periodo en el país fueron 25.272, de las cuales 21.942 correspondieron a hombres y 3.323 a mujeres. Esto representa un aumento de 1.632 decesos violentos frente al mismo periodo de 2021 cuando la cifra total fue de 23.640, de ellos 20.683 hombres y 2.951 en mujeres.



Lea aquí: Envían a la cárcel a patrullera señalada de trata de personas en Cartagena



Con respecto a las edades, se presentaron más muertes violentas en los rangos etarios de 20 a 24 años con 4.003 fallecimientos; seguido de 25 a 29 años con 3.817 casos; de 30 a 34 años con 3.032; de 35 a 39 años con 2.401, y de 40 a 44 años con 1.908 muertes.



Sobre los hechos en los que se producen las muertes violentas, Medicina Legal informa que desde el 2021 hasta noviembre del 2022 ha existido un aumento en todas las causas de muerte violenta, siendo los eventos de transporte lo que han tenido un mayor aumento (12.97%), seguido de las muertes accidentales (12.71%); suicidios (9.96%), y finalmente los homicidios, aunque siguen con las muertes más altas, solo aumentó 1.54% en los primeros once meses de 2022.



El informe también muestra un aumento de lesiones no fatales, pasando de 145.173 del año pasado a 186.400 para este 2022, con 85.092 casos para hombres y 101.279 para mujeres.



Lea además: Indignante: asaltan apartamento del director del noticiero Red + Noticias en Bogotá



Sobre estos eventos, en su mayoría fue por violencia intrafamiliar con 78.600 casos, seguido de violencia interpersonal con 55.864; lesiones en evento de transporte con 26.251; exámenes médico-legales por presunto abuso sexual con 23.726, y por último, lesiones accidentales con 1.959 casos.



Respecto de las ciudades donde se presentan más casos de violencia intrafamiliar están Bogotá con 13.014; Medellín con 3.247, Cali con 2.002; Barranquilla con 1.638, y Villavicencio con 1.292 casos.