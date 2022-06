"El narcotráfico es la principal preocupación": comandante de la Fuerza Naval del Pacífico

Sobre los problemas que viven zonas del Pacífico colombiano como Buenaventura, Chocó, Nariño y el Cauca, por los constantes combates entre algunos grupos armados que se pelean por las rutas del narcotráfico, el vicealmirante Francisco Hernando Cubides, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, habló con El País y contó algunos planes que se han venido desarrollando para dar golpes estratégicos a estructuras como el ELN, Clan del Golfo y la banda la Local que tienen presencia en la región, y que ha afectado a múltiples comunidades.



El Comandante aseguró que aunque se han incautado más de 3 billones de dólares en sustancias ilícitas, la dinámica criminal en la región ha logrado sostenerse, a pesar de la extradición de ‘Otoniel’, debido a que el grupo armado designó nuevos cabecillas y continuaron con sus negocios criminales.

¿Cuál es la situación de seguridad en el Pacífico colombiano?



El Pacífico colombiano es una región pujante, llena de gente trabajadora y con una inmensa riqueza natural y cultural. Pero también tiene unas problemáticas diferentes y complejas con relación a otras zonas del país, pues cuenta con la presencia de grupos armados en Chocó, Cauca, Nariño y Buenaventura. Áreas que han sido golpeadas por la violencia de estos grupos armados que, además, han sufrido desde la destrucción del medio ambiente hasta la actividad criminal que genera el narcotráfico.

Desde la Fuerza Naval estamos trabajando articulados con la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea para dar importantes resultados que le devuelvan la tranquilidad a las comunidades que se encuentran en estos departamentos.

¿Cuál es la principal preocupación en esta zona del país?

​

Indudablemente tenemos claro que el narcotráfico es la principal preocupación del Pacífico. Por lo cual, el máximo esfuerzo de la Fuerza Naval y las autoridades se concentra en este negocio ilegal que más tiene presencia en la región. No solamente esa es la principal preocupación, también tenemos la minería ilegal y la pesca ilegal. Por lo cual nos corresponde tener un control completo en la Costa Pacífica.

¿Qué grupos armados delinquen en la región?

​

En esta zona se evidencian diferentes tipos de amenazas. Por ejemplo: en el Chocó hay presencia del Clan del Golfo con la estructura Jairo de Jesús Durango Restrepo, grupo que se divide en dos subestructuras: la ‘Pacífico’ y la ‘Baudó’. Estos grupos se disputan el territorio y los corredores de movilidad con el ELN.



Por otro lado, en el Cauca y Nariño se cuenta con la existencia de las Disidencias de las Farc como: la Segunda Marquetalia liderada por ‘Iván Mordisco’. Todas estas estructuras están dedicadas al narcotráfico, al secuestro, a la minería ilegal y a la extorsión.



Hacia el sector de Buenaventura también hay grupos delincuenciales como la banda La Local dividida en dos facciones: Los Chotas y Los Espartanos, los cuales hemos venido contrarrestando de forma muy puntual con la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea, logrando importantes resultados en contra de estas bandas, a través de intervenciones que iniciaron a finales del 2020 y que terminando el año 2021 se lograron incautar más de 150 diferentes tipos de armamento y munición.

¿Qué golpes estratégicos han dado a estas estructuras?

En el tema del narcotráfico durante este año hemos sido exitosos, y se ha logrado la incautación de más de 65 toneladas de cocaína y 27 toneladas de marihuana. Mercancía avaluada en más de 3 billones de dólares. Lo que significa, millones de dosis menos que estamos dejando de llevar a las comunidades globales de consumo, generando una menor afectación en temas de salud a los países donde ingresa la droga.



¿Qué papel juega la comunidad frente a estas estrategias contra las estructuras criminales?

Las comunidades han sido parte fundamental para dar con estas estructuras criminales porque, a través de la denuncia, han alertado a las autoridades y esto ha permitido la reacción oportuna de las mismas.

Desde el norte del Chocó hasta el sur del departamento de Nariño, las comunidades han visto cómo estos grupos violentos han venido empleando sus territorios para sembrar el mal y comercializar sustancias ilícitas, generando afectaciones incluso en el medio ambiente.



¿La extradición de alias Otoniel ha recrudecido la violencia en esta zona del país?

​

Una vez que fue capturado alias Otoniel se asignó dentro de esa organización a dos nuevos cabecillas conocidos como alias Chiquitomalo y Chiopas, por lo cual la dinámica criminal ha logrado sostenerse a pesar de la extradición de este criminal. Durante el llamado Paro Armado, que se conoció semanas atrás, no tuvimos ninguna afectación gracias a un dispositivo robusto en el área costera, fluvial y terrestre en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.



¿Qué zona del Pacífico es la que más preocupa?

Una de las ciudades que más preocupa es Buenaventura. Por lo cual, el principal objetivo de la Fuerza Naval es trabajar en el área marítima, costera, fluvial, terrestre y urbana, para que esta región tenga mayor seguridad, bienestar y reconocimiento a nivel nacional de manera integral.



Es importante también informar que en Buenaventura se tienen unidades fluviales, marítimas, de guardacostas e infantería de marina que han permitido tener un mayor control en el sector. No es un reto fácil, sin embargo, se está trabajando con todas las capacidades.



Se han registrado combates entre el ELN y el Clan del Golfo por las disputas de los poblados que bordean los ríos Calima y San Juan. ¿Qué se está haciendo al respecto?

​

De manera sostenida y con un trabajo articulado de las autoridades locales hace menos de un mes logramos dar un golpe muy importante a la estructura Baudó del Clan del Golfo, con la captura de algunos integrantes y la baja de seis personas en enfrentamientos con la Fuerza Pública. Con esto hemos quitado mando y control a estos individuos en el Bajo Calima. Igualmente, al ELN se ha logrado afectar con la captura de seis de sus integrantes y la desmovilización de otros ocho.



La afectación de la Fuerza Pública está dirigida a ambos grupos armados, no estamos dejando ninguno sin afectar. En ese sentido, contamos con una presencia permanente en el sector del Bajo Calima de manera terrestre y fluvial.

Además de los combates también se han visto casos de hurtos de lanchas en zonas costeras en las últimas semanas ¿Qué se está haciendo al respecto?

​

Estamos trabajando de forma articulada con los diferentes gremios y autoridades para poner fin a este flagelo. Es importante resaltar que el número de casos ha venido disminuyendo. En el año 2020 se presentaron 40 casos, en el 2021 se redujo esta cifra a 21 y en lo corrido del año 2022 se han presentado cinco hurtos en el mar. Lo que no es aceptable, sin embargo, apuntamos a que cada vez sean menos esas afectaciones a nuestros transportistas y pescadores.



Para esto hemos implementado el Plan Centinela que agrupa unidades de guardacostas del Pacífico en las costas del departamento del Valle, Cauca y Nariño. Además contamos con buques de guerra que se encargan de custodiar las líneas de comunicación marítimas por las cuales transitan barcos llevando carga general, víveres y lanchas con pasajeros.



Es importante hacer énfasis que uno de los aspectos fundamentales para contrarrestar este flagelo es la denuncia oportuna por parte de la comunidad y el trabajo articulado entre los gremios y las autoridades.



¿Para la seguridad de esta zona del país qué planes se están llevando a cabo?



Para la seguridad del Pacífico colombiano contamos con tres estaciones de guardacostas: la de Solano, Buenaventura y Tumaco. Ahí tenemos alrededor de doce lanchas que están distribuidas en todo el Litoral Pacífico, desde el norte del Chocó hasta el sur de Nariño. Igualmente, tenemos de manera permanente cuatro buques de superficie: dos en el marco del Plan Centinela, estrategia encargada del control para las zonas seguras, y otros dos que están trabajando en el Plan Resplandor, el cual está dedicado al control de las costas, con miras a contrarrestar todo el negocio del narcotráfico.



Puntualmente, tenemos alrededor de 350 hombres que están permanentemente en el mar en el marco de estas dos estrategias, lo que nos ha permitido tener una importante acción en contra de estos grupos delincuenciales.