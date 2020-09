Duque afirma que habrá celeridad para esclarecer muerte de Javier Ordóñez

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El presidente Iván Duque informó que tras la muerte del abogado Javier Ordóñez en Bogotá se ha procedido con la salida de dos personas de la Policía y con la suspensión de otros cinco miembros de la institución.



El presidente también anunció que en las últimas horas se han hecho más de 140 capturas de personas involucradas en hechos de vandalismo y afirmó que estas personas tendrán un proceso de sanción efectiva.



Además, aseguró que se harán todas las acciones desde el punto de vista migratorio para materializar las deportaciones que sean necesarias en los casos en los que estén involucrados ciudadanos extranjeros.



El presidente afirmó que se trabaja con celeridad con todas las instituciones para que se proceda rápidamente a establecer las líneas de responsabilidad tras la muerte de Ordóñez y aseguró que todos los ciudadanos pueden estar seguros de que los gobiernos locales y el gobierno nacional están articulados para proteger la vida, honra, derechos y libertades de todos los colombianos.

“Pueden tener la certeza de que nuestra práctica de cero tolerancia ante cualquier deshonra del uniforme se hará efectiva de manera rápida”, aseguró.



El mandatario expresó sus condolencias a las familias de Julieth Ramírez, Germán Puentes, Cristian Hernández, Jaider Fonseca, Andrés Rodríguez, Andrés Hurtado, Lorwuan Estiben Mendoza, Anthony Estrada, Julián González y Angie Vaquero, quienes fallecieron durante las manifestaciones de los últimos días, y afirmó que trabajarán rápidamente para esclarecer y hacer las sanciones respectivas por los hechos en los que estas personas fallecieron.



“Sabemos que hay familias que han tenido inmensos dolores en los últimos días, pero desde el corazón les hablo para decirles que vamos a acompañarlos para tener un esclarecimiento a profundidad”, afirmó.



El mandatario solicitó además que no se estigmatice a la fuerza pública del país pues aunque hay hechos que “pueden opacar la excelencia permanente de muchas actividades de nuestras instituciones, no podemos permitir que sean estigmatizadas con discursos que llaman al odio y que buscan capitalizar políticamente los sentimientos negativos”.



“Hoy más que nunca tenemos que reconocer las cosas que se han hecho históricamente con heroísmo y valentía por parte de la fuerza pública y también ser capaces de individualizar y reprochar esas conductas que desdicen del servicio a la patria”, enfatizó el mandatario.



Duque aseguró que en este momento el país debe ejercer su rechazo ante las actitudes vandálicas y sistemáticas que han afectado no solamente las instalaciones de la Policía Nacional, sino también han traído agresiones a los miembros de la fuerza pública.



Según el mandatario, estos hechos que han causado indignación y rabia tienen que ser esclarecidos a través de las instituciones y no a través de la violencia, que sólo amenaza el proceso de reactivación luego de todos estos meses de pandemia.

“Como nación tenemos en estas circunstancias que salir adelante sin dejar que el discurso del odio permee nuestros sentimientos”, afirmó Duque.