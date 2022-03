Dos muertos durante la primera mitad de la jornada electoral en el país

Aunque el proceso electoral en el Valle del Cauca ha transcurrido en completa calma, las autoridades han confirmado distintos hechos de alteración al orden público en algunas zonas del país.



Según señaló el ministro de Defensa, Diego Molado, se han presentado en diferentes puntos del país dos fallecimientos a causa de enfrentamientos con grupos armados cerca de los puestos de votación, lo que ha causado que la comunidad se abstenga de votar.



El primer hecho se presentó cerca del puesto de votación en la vereda Cristalina de Losada, en Macarena, Meta, donde un soldado perdió la vida mientras se enfrentaba con un grupo al margen de la ley.



Así mismo, como consecuencia del siniestro, los habitantes de la zona no han podido ejercer su derecho al voto, pues temen quedar en medio del enfrentamiento. A pesar del incidente, el puesto de votación no ha sido cerrado.



Lea además: Iván Duque invita a los colombianos a votar y asegura que el sistema electoral es confiable

De igual forma, se conoció que en el departamento del Meta un soldado perdió la vida luego de que un explosivo detonara cerca del puesto de votación, lo que provocó que algunas personas resultaron heridas.



Por otro lado, se conoció que por dificultades de orden público varios puestos de votación en el país han sido trasladados, pues el enfrentamiento de la fuerza pública con los grupos armados ha dejado aterrada a la comunidad.



Los puestos de votación que han sido trasladados son El Encanto en Amazonas y El Resguardo, la Vorágine en Arauquita.



Así mismo, se conoció por parte de la MOE que en varios municipios los procesos electorales no se han llevado con rectitud, pues algunos jurados de votación no han entregado los tarjetones correspondientes.



“En un 30% de las mesas de votación de las circunscripciones territoriales para las víctimas que observamos, los jurados no entregaron a las personas las tarjetas ordinarias y/o correspondientes a las curules de paz”, señaló Camilo Mancera, coordinador del Observatorio de Justicia Electoral.



Balance en el Valle del Cauca

Según el coronel Nelson Parrado Mora, comandante de Policía Valle, en el territorio no se ha presentado ningún inconveniente, por lo que el proceso electoral ha transcurrido con tranquilidad.



“Hasta el momento la contienda electoral avanza en completa normalidad, no hemos tenido ningún inconveniente”, aseguró el uniformado.



De igual forma, el Comandante señaló que para lo que queda de la jornada no se prevé ningún hecho que impida el desarrolló de la demarcación, pues a través de los diferentes comandos que se tienen instalados no se han detectado anomalías.



“No tenemos ninguna clase de información que nos permita ver que pueda haber una afectación”, e hizo un llamado a la comunidad para que salga a votar y ejerza su derecho al voto. Vamos a tener policía en cada uno de los puestos de votación para cualquier situación que se presente”, aseguró Parrado.