Dos líderes sociales fueron asesinados brutalmente en el Valle; uno de ellos fue degollado

No cesan los actos de violencia en el Valle del Cauca. En la tarde de este domingo 15 de mayo, fueron asesinados brutalmente dos líderes sociales.



Uno de los casos es el de Alexander Espinosa Valencia, quien fue abordado por sujetos armados mientras se movilizaba en su vehículo. Los hechos se registraron en inmediaciones del corregimiento de La Marina, zona rural del municipio de Tuluá, Valle.



Cabe mencionar que la víctima mortal, quien dejó dos hijas, una de siete años y otra de tres meses, era el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Retiro.



"Él pertenece a una vereda que se llama La Moralia y en ese sector fue asesinada esta persona", contó el personero de Tuluá, Martín Hincapié a Blu Radio.



Asimismo, Hincapié indicó que "nosotros como Personería adelantamos todas las acciones de ruta para líderes amenazados y aquellos que están bajo tutela de la UNP y hasta el momento, no tenemos información de amenaza alguna o situaciones especiales que se hayan presentado con este líder comunitario".



Por otro lado, en la vereda Los Medios, zona rural de Buga, Valle, fue asesinado Didimo Hernán Rodas, un adulto mayor que hacía parte de una asociación de campesinos productores.



De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, Didimo Rodas fue degollado.



Las autoridades no han realizado el levantamiento de los cuerpos, debido a la presencia de grupos armados en ambos sectores. Sin embargo, están adelantando las investigaciones para establecer el paradero de los responsables.