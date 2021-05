Una persona muerta en disturbios en Tuluá, Valle, este martes

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Una persona atacada con arma de fuego en medio de los disturbios en los que fue quemado el Palacio de Justicia de Tuluá, Valle del Cauca, murió en la noche de este martes.



Se trata de Camilo Andrés Arango, de 18 años, estudiante del programa de Derecho de la Universidad Central del Valle del Cauca (Uceva).



El joven falleció en la Clínica San Francisco, ubicada en dicho municipio del norte del departamento, a donde fue trasladado.



Las autoridades dijeron que los agresores y móviles de la muerte del joven aún no han sido establecidos y son investigados por la Fiscalía.



"Sobre las diez de la noche una persona pierde la vida por impacto de arma de fuego en hechos que son materia de investigación", dijo el coronel Jorge Antonio Urquijo, comandante del Departamento de Policía Valle.



El oficial dijo que Arango habría sido atacado "a unas cuadras de donde se presentaron los hechos vandálicos, sobre la carrera 30 con calle 29, sobre el sector del río".



A través de un comunicado, la Uceva lamentó el fallecimiento del estudiante de Derecho y se solidarizó con sus familiares. "Como comunidad universitaria, como centro de educación, manifestamos nuestra indignación por estos hechos. Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia que robe la tranquilidad ciudadana, y más aún, que atente contra la vida de los seres humanos".



La institución universitaria instó a las autoridades a esclarecer prontamente las circunstancias y responsables de la muerte del estudiante.



"Esta muerte no puede quedar en la impunidad, no puede ser reducida a una cifra más que suma en las estadísticas de los homicidios", añadió la institución.



Y agregó: "Es el momento de hacer un alto, porque definitivamente la violencia no es el camino. De los ataques de palabra, hemos pasado a los hechos, que hoy cobraron la vida de un joven de nuestra familia".



Las autoridades confirmaron que dos personas más resultaron heridas con arma de fuego en los disturbios de este martes en Tuluá.