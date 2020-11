Día de la eliminación de la violencia contra la mujer: ¿cómo va esta lucha?

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Con la imagen aún reciente del asesinato de María Cristina Ballén, ocurrido frente a dos menores de edad en el interior de una estación del MÍO, se conmemora hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.



Un evento que realiza la ONU desde 1991 para recordar el asesinato en República Dominicana de las tres hermanas Mirabal, opositoras a la dictadura en ese país, y que busca sensibilizar y denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para evitarlas.



El Valle del Cauca es justamente una de las regiones de Colombia con los más altos índices de violencia intrafamiliar, casos de abuso sexual y de feminicidios, por lo que la Gobernación y la Alcaldía de Cali tienen planeados diversos eventos para que esta fecha sea una invitación a la reflexión sobre la necesidad urgente de erradicar la violencia por razones de género.

Con relación a esos índices, el Observatorio de Género del Valle (Ogen) detalló que entre enero y octubre se reportaron 10.067 casos de tres tipos de violencia contra la mujer: 5291 casos de violencia doméstica, 2268 denuncias de delitos sexuales y 2508 sucesos de lesiones personales en los que la mujer fue víctima.

Mañana, a las 4:00 p.m., siga por el Facebooklive de El País el evento ‘Paremos ya’, con voces de víctimas, funcionarias y expertas.



Asimismo, el Observatorio también indicó que entre el 1 de enero y el 4 de noviembre se reportaron en el Valle del Cauca 110 homicidios de mujeres. Igualmente, durante el mismo periodo, en el Valle se registraron 32 casos de feminicidios, que representan un aumento del 40,9 % con relación al mismo lapso del 2019.



La mayoría de los casos ocurrieron en Cali. Un informe del Observatorio de Seguridad de la ciudad evidenció que en lo que va corrido del año, en la capital del Valle 76 mujeres han sido asesinadas y, de ese total, 21 casos fueron clasificados por la Fiscalía como feminicidios. La Alcaldía de Cali indicó que entre enero y octubre, atendieron en Casa Matria a 1.327 mujeres.

Eventos, campañas y estrategias



Con relación a las cifras de casos de violencia de los que han sido víctimas las mujeres, la secretaria de Mujer del Valle, Yurany Romero, recordó que en el departamento se adelanta una Agenda Interinstitucional para eliminar las distintas violencias contra la mujer.



“En el enfoque de prevención tendremos la miniserie ‘Cosas de Hombres’, con la cual se buscará a partir del 25 de noviembre, desnaturalizar lo que es femenino y masculino, también se pretenderá enviar un mensaje enfocado en el cambio de esa crianza machista para obtener una sociedad con mayor equidad”, indicó la funcionaria.



Por su parte, la Gobernadora del Valle del Cauca, liderará hoy un acto simbólico en conmemoración de la fecha, a través del cual invita a que los hombres se comprometan con las mujeres vallecaucanas a respetarlas, quererlas, a no agredirlas ni mucho menos atentar contra sus vidas.



El acto simbólico es coordinado por la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual a partir de las 8:00 a.m. (Ver la agenda anexa)



Entre tanto, diferentes organizaciones van a llevar a cabo campañas y reflexionar y educar sobre lo qué se puede hacer para combatir el fenómeno de la violencia contra la mujer.



Una de esas estrategias es la alianza ‘Por un Valle Equitativo y Seguro para las Mujeres’, que busca fortalecer los mecanismos de medición de la violencia económica y patrimonial de la que son víctimas las mujeres.

La alianza entre el Observatorio de Género del Valle y el Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM) de la Universidad Icesi con la fundación WWB, también buscará mitigar las brechas de género en diferentes escenarios de intervención.A su turno



“Las mujeres rechazamos enfáticamente todas las violencias y es un clamor que lanzamos todos los 25 de noviembre. Hay que rechazar los feminicidios, denunciar a los feminicidas y formar redes de apoyo para garantizar la protección de la mujeres”, concluyó Nancy Faride Arias, subsecretaria de Equidad de Género de Cali.

Programación para el #25N



8:00 a.m. a 12 m - Se desarrollará el ‘Tribunal de Mujeres’, evento virtual en el que se reflexionará sobre el feminicidio y el transfeminicidio en Colombia en el marco del Covid-19. El evento será transmitido por las redes de la Mesa por el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.



8:00 a.m. - En la Plazoleta San Francisco, el Instituto Departamental de Bellas Artes realizará un acto simbólico sobre violencias callejeras. Las mujeres estarán vestidas de blanco, con tapabocas morado y los hombres pondrán una vela en un mándala por cada mujer que ha sido víctima de este tipo de violencia.



10:00 a.m. - La fundación WWB, llevará a cabo el webinar ‘La violencia de género desde lo cotidiano, ¿Cómo identificar los tipos de violencia?’. El evento será transmitido por la cuenta de Facebook de la Fundación.



2:00 p.m. - En la Asamblea Departamental se va a conmemorar el Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, con un acto simbólico que contará con la presencia de niñas.



3:00 p.m. a 6:00 p.m. -’Violencia de género en contextos universitarios’, la cátedra itinerante con las ‘Voces de estudiantes’ al que se podrán inscribir en https://bit.ly/3kR4ZjW. O conectarse en las redes sociales de Casa Matria.



6:00 p.m. - Lanzamiento de ‘Cosas de Hombres’, una miniserie que reflexiona sobre la prevención de la violencia de género y la erradicación del machismo. La transmisión será por Telepacífico y por las redes sociales de la Gobernación del Valle.



6:30 p.m. - En la iglesia San Francisco habrá un acto de homenaje a las mujeres resilientes del Valle, durante el acto, se realizará un mapping en conmemoración de las mujeres víctimas de violencia.



7:00 p.m. - La Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle realizará el foro ‘Mujeres Resilientes e Invencibles’, este será transmitido por Telepacífico.

#SiPasaDilo



Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Red Nacional de Mujeres, con el apoyo de ONU Mujeres y Usaid, lanzan la campaña #SiPasaDilo para alertar sobre casos de violencia intrafamiliar y acoso sexual contra las mujeres.



Por eso invita a las mujeres a consulta la aplicación ELLAS libres de violencia, diseñada para identificar los tipos de violencias y a dónde acudir en caso necesario.



Según el Observatorio Feminicidios Colombia, entre enero y septiembre del 2020 hubo 445 feminicidios en el país y a nivel mundial cada 33 minutos por lo menos, una mujer es agredida sexualmente.



La violencia contra la mujer impacta su salud y su productividad; por eso la cifra de desempleadas”, dijo Beatriz Quintero, directora de La Red Nacional de Mujeres.