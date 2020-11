Denuncian asesinato de joven desmovilizada de las Farc en Atrato, Chocó

Erika Mantilla

Una mujer, desmovilizada de la extinta guerrilla de las Farc, fue asesinada en Atrato, Chocó, según confirmaron autoridades locales este miércoles, cuando se celebra el Día de la No Violencia Contra la Mujer.



La víctima fue identificada como Paula Andrea Osorio, de 25 años, y era conocida como 'Marcela García'. El hecho se registró cerca a un lugar donde desarrollan un proyecto de piscicultura.



El partido Farc en su cuenta de Twitter, indicó que la joven integraba el colectivo del ETCR de Vidrí, Vigía del Fuerte, Antioquia (ETCR Héroes de Murrí), y recordaron que por una decisión unilateral el Gobierno Nacional acabó el espacio mediante decreto.



Además, la senadora Victoria Sandino, dijo este martes que mientras escuchaban a los ministros y al consejero para la paz en el Congreso, se presentó otra masacre en una zona de transición para la paz.



Aseguró que inició el debate "anunciando el número de 242 de nuestros compañeros asesinados. Pues en menos de 4-5 horas, nos encontramos con un número más, y no pasa nada. Y la respuesta es la indolencia del gobierno, son las palabras inanes".



Con este hecho ya se reportan 243 exmiembros de las Farc que firmaron el proceso de paz.



Cabe mencionar que a las 7:30 a.m. de este miércoles inició la diligencia en la que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, escuchará a miembros del Alto Gobierno, para que respondan por las acciones tomadas ante la muerte de excombatientes de las Farc.

