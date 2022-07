Corte Suprema dice que aún no hay investigación formal contra Piedad Córdoba

La Corte Suprema de Justicia aseguró éste viernes que por ahora la situación jurídica de la hoy senadora Piedad Córdoba, sigue en su etapa de indagación previa mas no en investigación formal.



En un trino, el máximo tribunal señaló que: “Frente a versiones públicas sobre el particular, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia precisa que a la fecha no ha adoptado ninguna determinación en el curso de la indagación previa que adelanta uno de sus despachos contra la senadora Piedad Córdoba”.



La declaración se dio luego que el periodista Daniel Coronel, señalara en un informe en la emisora W Radio que: “La magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tomó una decisión sobre el caso de la senadora Piedad Córdoba. El auto de apertura de instrucción por la comisión de tres presuntos delitos está fechado el 22 de julio de 2022”.



Incluso señala que ese auto para la investigación se baja “en una vieja denuncia de Roy Barreras, hoy copartidario de la senadora y quien esta semana viajó expresamente a Medellín para posesionarla de su cargo en el Senado, dado que está hospitalizada en la capital antioqueña”.



Coronel, aseguró que además de la denuncia de Barreras, Lombana cita otras denuncias contra Piedad Córdoba como la del exrepresentante uribista Augusto Posada, la de Gustavo Adolfo Muñoz, quien estuvo detrás de testigos falsos en varios expedientes incluyendo el proceso contra el exdiputado Sigifredo López, el iniciado contra el senador Luis Fernando Velasco y el de la representante Gema López.



“Los tres casos se cayeron porque se probó que los testigos eran falsos y en los tres estaba detrás de ellos el señor Gustavo Adolfo Muñoz, quien hace un tiempo se presentaba como defensor de los héroes de la patria acusados de falsos positivos”, señaló Coronel.