Corte IDH responsabiliza a Colombia por la desaparición forzada de Pedro Movilla en 1993

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictaminó que Colombia es responsable de la desaparición forzada en 1993 de Pedro Julio Movilla Galarcio, un sindicalista de izquierda del que no hay noticias casi treinta años después, según un comunicado del organismo difundido este martes.



La Corte "determinó que el Estado es responsable de la desaparición forzada del señor Movilla Galarcio" y "que el derecho a la libertad de asociación del señor Movilla se vio lesionado", indica la entidad regional en una sentencia difundida este martes y fechada el pasado 22 de junio.



Movilla era sindicalista, y militante del Partido Comunista de Colombia – Marxista Leninista (PCC-ML). Se le vio por última vez la mañana del 13 de mayo de 1993 en Bogotá, cuando "motociclistas armados" y no identificados llegaron a las inmediaciones del colegio donde Movilla había dejado a su hija.



Pedro Julio Movilla Galarcio, líder sindical desaparecido en 1993. Colprensa - Cortesía colectivo de abogados

"Niños del colegio manifestaron haber visto el 'secuestro de una persona", apunta la sentencia.



Antes de su desaparición, denunciada el 17 de mayo de 1993, Movilla había sido "objeto de seguimiento por organismos del Estado", según el texto.



Desde entonces, se desconoce su paradero.



"Las prácticas de ataques contra personas vinculadas al sindicalismo o a la izquierda política, con base en el concepto de enemigo interno, tuvieron sustento en manuales y reglamentos militares que, al menos en parte, mantenían vigencia para mayo de 1993", indica la sentencia.



Según la Corte IDH, el Ejército colombiano dio "respuestas negativas" sobre Movilla pese a que "contaba con información" al respecto. Además, el Estado colombiano "hasta 2019, no efectuó acciones diligentes de investigación y búsqueda".



Entre las medidas de reparación, la Corte pidió al Estado colombiano continuar las investigaciones "con la mayor diligencia", así como las acciones de búsqueda para determinar el paradero del sindicalista.