Conmoción por cruel asesinato de dos niños en Quibdó, Chocó

Natalia Moreno Quintero

Dos menos de edad de 12 y 17 años perdieron la vida tras ser atacados con machete y arma de fuego el martes en e barrio Buenos Aires de Quibdó, Chocó, crimen que se conoció este miércoles y que sería de la autoría de una banda criminal.



En el ataque también resultó herido un niño de 11 años, quien sufrió la amputación de una de sus extremidades y es atendido en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Francisco de Asís, a donde también llegó con disparos en su tórax y abdomen.



"Es una situación bastante crítica, se pasa ahora a la unidad de cuidados intensivos y, de acuerdo con la valoración que se tenga de la intervención que se hizo, habrá que remitirlo a otra parte", manifestó Carlos Ramírez, interventor del hospital, en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Lea además: Las alternativas que estudian para luchar contra el delito en Cali



Según un familiar de las víctimas, los niños eran amigos y trabajaban reciclando. El menor de edad que resultó herido y quien se habría hecho el muerto durante el ataque es vecino del sector.



La Alcaldía de Quibdó señaló que este hecho sería de la autoría de la banda 'Los locos' y que ya hay tres personas sospechosas del crimen.



Frente a este hecho, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, expresó que son "seres sin escrúpulo ni humanidad, que no respetan la niñez y la reclutan para el crimen, para el narcotráfico. No dudan en asesinar a esos niños cuando ya no les producen la ganancia que pretenden (...) Es hora de ponerle claridad a esto. Quienes destruyen la vida de los niños solo merecen nuestro repudio. No más".