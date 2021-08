Combates entre el Ejército y disidencias Farc en Argelia, Cauca, dejan varios muertos 

Desde la mañana del viernes la fuerza pública ejecuta en la zona rural de Argelia un gigantesco operativo contra la disidencia Carlos Patiño de las Farc.



Primero adelantaron un bombardeo, luego prolongados ametrallamientos, sobre lo que se presume son los campamentos donde se reunían los disidentes. Al rato se dio el desembarco de los soldados.



“Literalmente llovió ‘plomo’ en las veredas Mirolindo, Las Perlas y La Primavera parte alta, el Ejército se metió hasta donde estaban los disidentes, formándose sangrientos combates que acorralaron a la población civil. Incluso, en esos ametrallamientos, mataron varias vacas y caballos, ya después soltaron a los soldados, formándose los combates”, narraron comerciantes de la zona.



Tras las acciones de los militares, llegó la respuesta de los disidentes, quienes buscan tomar el control de la zona, dominada históricamente por el frente José María Becerra del Eln. Por eso, desde hace tres meses, los combates entre estas estructuras armadas y el Ejército son el pan de cada día en esta región, forrada por completo por cultivos de coca y de laboratorios para el procesamiento de cocaína.

“La gente dice que los cadáveres están sobre los caminos, que no pueden verificar porque les da miedo salir de las casas, el sábado por la noche ya compartieron un video de un joven que perdió la cabeza por un

disparo de ametralladora, no sabemos si es soldado o disidente”, agregaron los comerciantes consultados por Colprensa.



A raíz de estas confrontaciones, y para no ser capturados por los soldados, los disidentes heridos son llevados por sus compañeros de armas hacia las zonas boscosas.



En otros casos, y de acuerdo con la denuncia de los campesinos, son obligados a trasladar a los alzados en armas lesionados hacia lugares donde aún hay ametrallamientos de parte de la fuerza

pública.



“El grupo autodenominado Carlos Patiño obliga a la población civil a llevar personas heridas de este grupo, además amedrentan y amenazan a las comunidades para sacar al Ejército del lugar poniendo en

riesgo la vida e integridad de las mismas”, denunciaron los integrantes de la Cooperativa Ecomún Multiactiva Agroforestal Santa Clara, Cema.



Respecto a esta situación, los integrantes del Ejército solo se limitaron a decir que “sobre la situación de Argelia, la operación militar aún está en desarrollo”.