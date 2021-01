Claman por seguridad en el oeste de Cali tras casos de atraco callejero

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Los habitantes del oeste de Cali están pidiendo a las autoridades locales que se mejore la seguridad del sector, porque se vienen presentando constantes casos de hurtos.



De hecho, un informe del Observatorio de Seguridad de la ciudad evidenció que el año pasado la segunda zona con el índice de robos más alto fue la Comuna 2, que está conformada por 25 barrios, entre ellos Granada, Normandía, Juanambú, Santa Mónica, La Flora, Santa Teresita y Centenario.



Según el reporte, entre el 1 de enero y el 23 de diciembre de 2020 se registraron 2168 denuncias por hurtos cometidos en este sector.



Incluso, una de las víctimas de estos hechos ha sido el concejal Fernando Tamayo, quien denunció que en esta zona ya lo han robado dos veces en menos de dos meses.



De acuerdo con la denuncia del Cabildante, el atraco más reciente se presentó en horas de la mañana del pasado martes en Granada, en inmediaciones al hotel Marriott, cuando él estaba en compañía de su esposa y dos hombres que se movilizaban en moto se acercaron a robarlos.

Según detalló Tamayo, los presuntos ladrones sacaron armas, al parecer de fogueo, y los amenazaron. “Siempre camino con mi esposa por el oeste, esta vez no llevaba mi celular así que entregué el de ella. Me quitaron el reloj, le arrancaron la cadena a ella y le pidieron el anillo, la empezaron a tratar mal, a mí me dio mucha ira y me enfrenté a ellos. Luego del forcejeo huyeron”.



Frente a este caso, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos Rodríguez, manifestó que él se comunicó con Tamayo con el fin de conocer los detalles del hecho y hacerle seguimiento a la denuncia.



“Tomé contacto con nuestro Concejal, frente a esta situación ya hicimos una intervención directamente con Policía Judicial e Investigación Criminal, esto con el fin de recibir la denuncia e iniciar todas las investigaciones pertinentes”, indicó el General.



Asimismo, en otro sector del oeste se presentó el hurto del dinero de un cajero automático en la madrugada del pasado 4 de diciembre. Al respecto, las autoridades explicaron que, para cometer el delito, cuatro asaltantes estallaron el cajero con explosivos.



Aunque los presuntos responsables del hecho huyeron del lugar en un vehículo que tenía la placa original oculta, minutos después de haber cometido el asalto las autoridades los capturaron en el sector y recuperaron el dinero que estos se habían llevado.



De igual manera, otro robo que causó conmoción en el sector fue el atraco del que fueron víctimas los clientes y dueños de un restaurante el pasado 23 de octubre en el barrio El Peñón de la capital del Valle.



Según manifestó la Policía, más de diez personas que se movilizaban en motocicletas llegaron al restaurante, amenazaron a los clientes y les hurtaron joyas, dinero y celulares. Además, se llevaron elementos tecnológicos del establecimiento.



De hecho, un caso igual se registró en julio pasado en otro restaurante del oeste, en el que delincuentes hurtaron más de $3 millones en dinero en efectivo, celulares y otros elementos personales de los trabajadores.



De acuerdo con lo detallado por el propietario del restaurante, un hombre entró al lugar, preguntó dónde estaba el baño y después de que la administradora le dio la indicación, este la hizo entregarle el dinero mientras la amenazaba con un arma en la espalda.

Al respecto, la edil de la Comuna 2, Darschan Ocampo, comentó que “nosotros en este sector no reportamos tantos homicidios, pero sí hurtos a personas, a comercio, vehículos, además de lesiones personales. El 70 % de los robos que se presentan en la Comuna son cometidos por habitantes de calle que se asientan en el sector”.



A su vez, un líder del barrio El Peñón coincidió con la Edil y aseguró que en la zona se presentan hurtos a personas e intimidaciones con arma blanca de motociclistas que constantemente están ‘campaneando’ el sector.



“Nos sentimos desesperados, impotentes por la inseguridad que tenemos, todos los días tenemos que recurrir a la Policía para que nos ayude. Tenemos una situación con los habitantes de calle y con personas de otros sectores que se han instalado en el barrio, intimidan a la gente y, además, nos roban”, dijo el líder.



Por lo cual, otros habitantes del sector aseguraron que han tenido que unirse para solicitar ayuda de las autoridades locales porque, al parecer, los delincuentes se estarían asentando en esa zona para cometer delitos.



“A raíz de la inseguridad y de la falta de Policía, porque no pasan por acá, estamos pidiendo ayuda porque en algunas partes del oeste la iluminación es supremamente escasa, entonces hay personas que se aprovechan de eso y de la falta de seguridad para cometer atracos”, dijo un habitante del sector.



Respecto a la situación de inseguridad que denuncian los habitantes del oeste de la ciudad, la Edil de la Comuna 2 recalcó que “es necesario que haya más presencia de la Fuerza Pública, aunque en la Comuna tenemos cámaras eso no nos sirve de nada si no hay suficiente presencia de los policías”.



Igualmente, el concejal Fernando Tamayo insistió en que las autoridades deben generar estrategias pensando que “los cuadrantes estáticos van en contravía del concepto de seguridad, porque qué sentido tiene tener los cuadrantes quietos cuando la delincuencia se mueve. En Cali necesitamos un esquema de seguridad que se implemente en toda la ciudad”.



Entre tanto, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, explicó que “en la ciudad hay una violencia instrumental y estructural que no están impactadas por la pandemia porque su objetivo es el delito, el robo de motos, el robo de carros, la distribución de psicoactivos”.



“Hay estrategia de coordinación con Fiscalía y Policía haciendo seguimiento comuna por comuna, tenemos una estadística que nos dice claramente dónde se viene presentando el hecho violento y ahí estamos aplicando unas fórmulas de intervención micro territorializada”, afirmó el Secretario.

Rutas seguras



El concejal Fernando Tamayo, tras el robo mientras hacía deporte por el oeste, enfatizó en la necesidad de implementar rutas seguras.



”La concejala Diana Rojas ha estado trabajado en un proyecto de rutas seguras para deportistas, pero no ha pasado nada. Vamos a trabajar para que se implemente porque no se justifica que sigamos a merced de los ladrones en la ciudad”, dijo Tamayo.