Cierran investigación a exesposa y hermanos de Alex Saab en proceso por lavado de activos

Eugenia Certain Ospina, exesposa de Alex Saab, y los hermanos Luis Alberto Saab Moran y Amir Luis Saab Moran, ya no serán investigados en Colombia por colaborar con el presunto testaferro de Nicolás Maduro, porque precluyó la investigación en su contra.



La decisión se tomó porque al realizar el estudio de la investigación no se encontró evidencia física que los vinculara con los hechos que son materia de investigación.



Caso contrario ocurrió con Alex Saab y el contador de una de sus empresas, Devis José Mendoza Lapeira, quienes ya fueron acusados por la Fiscalía por presuntas maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas al Estado y sirvieron para aumentar su patrimonio. Este proceso ya se encuentra en etapa de juicio en Barranquilla.



En la acusación contra estos dos hombres una fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos señaló que Saab Morán, como representante legal, miembro de junta directiva y accionista de la empresa Shatex S.A., habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.



La acusación precisó que este “andamiaje criminal” fue auspiciado por Mendoza Lapeira, quien, supuestamente, usó su oficio de contador para ocultar, transformar y administrar las diferentes actividades ilegales.

Lea también: Ingrid Betancourt da un ultimátum y estudia renunciar a la coalición Centro Esperanza

La investigación

En la investigación, la Fiscalía estableció que la empresa Shatex S.A., habría sido el eje de todos los movimientos ilegales que presuntamente realizó Saab Morán y su contador.



En ese sentido, fueron identificadas múltiples irregularidades, entre ellas se halló el crecimiento económico inusual, dado que la sociedad registró un crecimiento de 923 % en 2007. Un ascenso inusual si se tiene en cuenta que entre 2004 y 2006 fueron pérdidas y los ingresos cayeron en -33 %.



También hallaron empresa fachada que correspondió a Shatex S.A., y que dejó de existir en 2010. Sin embargo, los años siguientes, supuestamente, hizo exportaciones y operaciones de venta y compra. En 2011 canalizó la salida de más de 2.000 millones de pesos al exterior por el sistema cambiario colombiano.



El ente acusador también pudo establecer que existió doble contabilidad. “Se puede evidenciar esta manipulación de la contabilidad en 2007 y 2008. La empresa le mostraba una realidad financiera y operacional a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian, con ingresos menores, con el propósito de pagar menos impuestos; mientras que al sector financiero le mostraba cifras superiores para demostrar capacidad económica suficiente”.



Además de eso, hallaron importaciones ficticias que vinculan a Shatex S.A., que sustentó la salida de más de 25.300 millones de pesos por medio del mercado cambiario, por concepto de pago de importaciones anticipadas, las cuales nunca ingresaron al país. Es decir, simuló importaciones para legalizar movimientos de dineros hacia el exterior.



Por último, hallaron flujo de efectivo internacional injustificado, entre 2004 y 2011 la sociedad ingresó al país, por concepto de reintegro de divisas por exportaciones, 16.420.435 dólares, cerca de 33.550 millones de pesos. Estos dineros provenían en su mayoría de Venezuela.