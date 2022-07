Cantante Freddy Burbano, en libertad días después del accidente que le costó la vida a una mujer

Una juez dejó en libertad al cantante de música popular Freddy Burbano, quien estuvo implicado en un accidente de tránsito en el que falleció una mujer de 21 años, el pasado sábado 9 de julio.



Burbano había sido presentado ante la juez de control de garantías para que respondiera por su presunta responsabilidad en la muerte de Karen Molina Luna, quien perdió la vida tras el fatal accidente.



Después escuchar los argumentos de la Fiscalía para solicitar una medida de aseguramiento, no se pudo probar que el cantante fuera un riesgo para la sociedad, por lo que la juez tomó la decisión de dejarlo en libertad.



"Esta funcionaria considera que no se reúnen los requisitos para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en casa por cárcel.(...) Este caso ocurrió el sábado y las audiciones solo llegaron hasta el domingo, donde puede verse que el tiempo era muy corto para la Fiscalía, tanto así que ni siquiera trajeron el dictamen de alcoholemia", dijo la Juez al momento de tomar su decisión.



Además, la jueza dijo que el artista se ha mostrado dispuesto a colaborar con la investigación y no tiene antecedentes penales. A pesar de esto, Burbano seguirá vinculado al proceso penal y la Fiscalía apelará la decisión.



Anteriormente, un juez había legalizado la captura del cantante y a su vez, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio con dolo eventual, cargo que no fue aceptado por Burbano.



“Tesis sobre la cual esta defensa se opondrá rotundamente a lo largo de este proceso con suficientes elementos probatorios que acreditarán la inocencia de mi representado”, aseveró Miguel Ángel Burbano, abogado de Burbano.



Cabe recordar que el siniestro se registró en la Calle 13 con Carrera 39 en el barrio Pensilvania de la localidad de Puente Aranda cuando la camioneta que conducía el artista, chocó con un taxi en el que estaba la joven Karen Molina Luna.



Luego del accidente, el artista y los ocupantes del taxi fueron trasladados a un centro asistencial y ahí fue cuando se confirmó la muerte de Molina producto del impacto de los vehículos.