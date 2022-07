Cali, una ciudad insegura para los ciclistas: comunidad pide soluciones a la administración

Un ciclista caleño narró los momentos de angustia que vivió al ser víctima de robo el pasado 5 de julio en la Calle 5 con Carrera 6 de la capital vallecaucana.



Según contó Róbinson Gutiérrez, el hecho ocurrió cuando se dirigía a su trabajo en el oeste de la ciudad y un sujeto lo hirió con un machete para robarle su vehículo. “Me da mucha impotencia y rabia porque mi bicicleta era mi medio de transporte y, además, también me gustaba hacer deporte”, contó la víctima.



Después del ataque fue sometido a una cirugía de urgencia debido a la gravedad de las heridas. “Yo botaba mucha sangre y el dolor era horrible. Algunas personas se acercaron para ayudarme”, añadió.



Ahora, y mientras se recupera de sus heridas, la preocupación de Róbinson Gutiérrez es saber cuándo podrá retomar su actividad deportiva, pues es su principal pasatiempo y forma parte de un grupo de ciclistas que hace recorridos por la ciudad.



Como él, son muchos de los deportistas que se quejan de la inseguridad que se vive en las calles de la ciudad, pues de las más de 200.000 bicicletas que ruedan en Cali a diario, mensualmente se registra el hurto de al menos 20 de estos vehículos, según cifras entregadas por el Observatorio de Seguridad de la ciudad.



Lea además: Cuatro funcionarios recibieron amenazas de muerte por desalojo de invasiones en Cali

Por esta razón, los ciclistas caleños le han pedido a las autoridades mayores dispositivos de seguridad y efectividad contra la delincuencia.



Diego Mejía, representante del grupo Rutas Seguras de los ciclistas, aseguró que “el objetivo del Plan Tortuga, que se llevó a cabo el pasado 12 de julio, a través de una manifestación ciclística, es hacer ver ante la Alcaldía que no solamente en el gremio de ciclistas nos sentimos abandonados en cuanto a la seguridad en la ciudad, sino que es toda la población que está siendo víctima de atracos. Los hurtos en la ciudad están disparados, ya no solo está en riesgo nuestros bienes materiales sino también nuestra integridad personal”.



Los representantes de los ciclistas enfatizaron en que la zona de la ciudad que más preocupa es el sector de Comfenalco, en el centro de Cali, pues de acuerdo con algunos usuarios que han sido víctimas de robo, la mayoría de bicicletas son recuperadas en los alrededores de este lugar.



Las autoridades han hallado algunas de las bicicletas robadas en terrenos baldíos cercanos, donde los delincuentes las ocultan para luego ofrecerlas en venta.



“También tenemos conocimiento de que hay hostales donde los delincuentes viven, y pagan $10.000 la noche y se ocultan en cercanías de este sector”, dijo el representante del grupo Rutas Seguras.



Lea también: Familiares de reclusos fallecidos por tragedia en cárcel de Tuluá adelantan acciones legales



Mejía sostuvo, además, que no solo estarían robando bicicletas con un valor aproximado entre $1 y $40 millones, sino también celulares. De acuerdo con las cifras del Observatorio este flagelo habría presentado un aumento del 8 % con respecto al año anterior, donde se registraron 6291 hurtos.



Otro mal que afecta a los ciclistas aficionados en Cali es la convivencia con los otros actores viales de la movilidad caleña. Aunque se construyeron bicicarriles de uso exclusivo para los ciclistas, estos son invadidos por motociclistas que han protagonizado riñas y agresiones.



“Nosotros los ciclistas somos los más vulnerables porque diariamente o atentan contra nuestra vida, o nos roban. En muchas ocasiones hasta en camionetas de alta gama se llevan las bicicletas hurtadas”, explicó Mejía.



Frente a esta situación, los usuarios solicitaron al Alcalde Jorge Iván Ospina hacer un mayor esfuerzo por la seguridad desbordada en la ciudad.



“Pedimos al Alcalde mano dura con los delincuentes. La Policía captura a los ladrones, recupera los objetos robados, pero lamentablemente los tiene que dejar en libertad porque se terminan convirtiendo en hurtos de menor cuantía. Lo que necesitamos es que la justicia actúe para que estas personas no sigan en las calles cometiendo delitos”, dijo uno de los representantes de los ciclistas.



Otra de las solicitudes que realizaron es la instalación de un CAI , en la vía a La Reforma y en cercanías de Comfenalco, además de patrullajes constantes de la Policía en la zonas donde hay ciclovías para proteger a las personas que utilizan estas vías.



Según los representantes de los ciclistas, se espera que con este llamado no se tengan que volver a repetir las manifestaciones, pues consideran que la Alcaldía tomará medidas urgentes ante este flagelo.