Álvaro José Carvajal Vidarte

Entre el 1 de enero y el 2 de noviembre, Cali registró 897 homicidios y ahora las autoridades tratarán de culminar el 2020 con menos de mil asesinatos o, por lo menos, con una cifra menor a la del año anterior, que fue de 1.114 casos.



Al respecto, y teniendo en cuenta que septiembre terminó con 119 homicidios y octubre con 94, ambos con aumento de casos, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, manifestó que hasta fin de año en la ciudad se van a realizar intervenciones como las que se están haciendo en 17 barrios declarados en alerta amarilla y operativos como los dispuestos para los fines de semana.



“La intervención es integral, está claro que en la medida en que estemos con la autoridad y coordinamos presencia en los territorios nos da mejores resultados. Durante los dos meses de cierre de este año vamos a tener operativos”, dijo el Secretario.

Lea además: Las nuevas artimañas de los narcos para ocultar y vender droga en el Valle



De igual manera, las autoridades locales aseguraron que para mitigar los casos de homicidios seguirán “identificando y judicializando a los vendedores de droga porque, en la gran mayoría, los determinadores de homicidios en Cali están relacionados directamente con el narcotráfico”.



Frente a ese tema, Yofre Luis Cortés, analista e investigador en seguridad, habló sobre la incidencia que tiene la distribución de drogas en los casos de homicidios y aseguró que el “regreso de delincuentes que estuvieron presos en Estados Unidos por narcotráfico y que llegaron a reclamar sus propiedades puede ser una explicación válida. En Cali se están desarrollando economías criminales”.



Además, teniendo en cuenta que según el Observatorio de Seguridad de Cali, entre el 27 de septiembre y el 25 de octubre en la capital del Valle fueron asesinados 53 jóvenes entre los 14 y los 28 años, expertos indicaron que se debe trabajar con esa población porque “muchos jóvenes probablemente con alta vulnerabilidad social y económica se estarían acercando a las bandas criminales y eso afecta los indicadores”.

1.114 homicidios se registraron en Cali durante 2019. En 2020, hasta este domingo 2 de noviembre, la cifra iba en 897.

¿Qué se podría hacer?



Con relación a lo que se debe hacer en la ciudad con el fin de no superar los índices de asesinatos de los años anteriores, expertos aseguraron que las autoridades deben tener claro que “el objetivo no es que se reduzcan los homicidios para favorecer la imagen de los mandatarios, sino que se proteja la vida de los ciudadanos. Hay que darle oportunidades a las personas en riesgo, porque no podemos quedarnos solo controlando asesinatos”.



Al respecto, María Isabel Gutiérrez, exdirectora del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, dijo que “si no hay una intervención real en los territorios pensando en la gente, en darle oportunidades, va a ser muy difícil y vamos a seguir perdiendo más caleños. Desde la Administración Municipal tienen que haber acciones de prevención, no solamente de solución”.

"Una tarea importante que se está llevando a cabo de manera adecuada en Cali, es la labor de la Policía y su control a toda la parte delincuencial". María I. Gutiérrez,

docente universitaria.

Además, la también docente universitaria recalcó que si las autoridades quieren evitar que la ciudad alcance los mil homicidios a final de diciembre, estas deben trabajar con los factores de riesgo que ya se conocen.



“Ojalá en los dos últimos meses no hubiera homicidios, pero infortunadamente vimos que incluso durante la pandemia, donde no se debió haber presentado ni un solo caso porque todos estábamos encerrados, sí se presentaron. Entonces las autoridades tienen que analizar y predecir qué puede suceder para poderlo controlar con acciones importantes”, indicó Gutiérrez.

Vea también: Capturan a un hombre con lanzagranadas y munición para fusil al oriente de Cali



Con relación a ello y considerando que según los reportes de la Policía, en Cali los dos primeros días de noviembre registraron cinco muertes violentas, Yofre Luis Cortés, afirmó que “para proteger la vida de los ciudadanos a corto plazo va a tocar hacer un plan de choque en los próximos días, todas las secretarías deben trabajar en una visión que es proteger la vida en la ciudad”.



“Gobernar Cali es un desafío en estos momentos. Quizás lo que se está haciendo es solo meter el cuerpo de policías al territorio y resulta que lo que está diciendo la realidad de la ciudad es que se debe hacer una estrategia en la que se prioricen otros principios”, finalizó Cortés.



Sobre el tema

Entre enero y octubre, en Cali se registraron 20 feminicidios.



En la ciudad, 55 menores de 18 años fueron asesinados entre el 1 de enero y el 25 de octubre.



Hasta el 2 de noviembre, en la zona rural de la ciudad se reportaron 30 homicidios.



Con relación al año anterior, cinco meses de 2020 han tenido aumento en las cifras de asesinatos.