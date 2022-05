Bruja venezolana fue fuente clave para dar con el paradero de alias Matamba

Las declaraciones de una bruja venezolana, quien se comunicaba a diario vía internet con Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, fueron pieza clave para lograr su ubicación y así ser abatido en un operativo de la Fuerza Pública.



'Matamba' murió en un operativo de la Policía en el municipio de Bolívar, Santander y su cuerpo fue presentado en una bolsa blanca y a su lado un fusil, después de que cerca de dos meses y medio se fugara con un uniforme del Inpec el pasado 18 de marzo de la cárcel la Picota de Bogotá.



Castro Estupiñán estuvo escondido gracias al apoyo de integrantes del Clan del Golfo y algunos narcotraficantes de la zona de Santander y Magdalena Medio.



Lea aquí: Policía reveló detalles del operativo que dio de baja a alias Matamba, prófugo desde marzo



Gracias al apoyo de la DEA y la traición de una pitonisa que se comunicaba con alias Matamaba a través de internet, se logró dar con su paradero en una casa ubicada en zona rural de Bolívar, Santander, según revelaron las autoridades colombianas.



De acuerdo con el general Ricardo Alarcón, director de Antinarcóticos, 'Matamba' se comunicaba casi a diario con una pitonisa venezolana, quien era una persona de confianza desde hace más de 10 años.



"La bruja es una fuente que se trabajó con la DEA, que nos da unas informaciones puntuales y que nos permite hacer ese trabajo cartográfico tan importante para llegar a los tres puntos donde estuvo ‘Matamba’ luego de su escape de la cárcel", reveló el general a Noticias Caracol.



De hecho, el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que alias Matamba tenía como costumbre buscar "protección" por parte de la bruja, para no ser detectado por la Fuerza Pública.



"Para buscar protecciones espirituales para no ser detectados o afectados por operaciones de la Fuerza Pública. En este caso, él tenía esa costumbre de llamar para buscar ese tipo de protección, yo diría malévola, y esto permitió ubicarlo y obtener información para poder obtener la ubicación exacta (de 'Matamba')", indicó Molano a Blu Radio.



Según información revelada por el director de la Policía, Jorge Luis Vargas, se confirmó que 'Matamba' se habría reunido con José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito, en el Magdalena Medio y con miembros de las extintas autodefensas que hacen presencia en ese lugar.



Allí, 'Matamba' se habría enfrentado con la Policía. "Incautamos un fusil, una pistola dos revólveres, varía munición y al parecer 'Matamba' habría lanzado una granada a los Comandos Jungla", explicó el general.



Por último el director de la Policía informó que 'Matamba' no estaba solo, que tenía un escolta con él, y que lo están buscando.



El narcotraficante, de acuerdo con un informe de inteligencia de la Policía, era el cabecilla principal de la estructura denominada 'Cordillera Sur', aliada con el ‘Clan del Golfo’. Contaba con cerca de 100 hombres en armas y 50 integrantes de Componente Criminal Focalizado, desplegados en áreas rurales de los municipios de Roberto Payán, Magüí Payán y Tumaco, Nariño.