Bajan las denuncias por hurto en Cali, ¿a qué se debe?

Juan Felipe Delgado Rodriguez

En Cali, entre enero y septiembre de este año, las denuncias por hurto en todas sus modalidades presentaron una disminución del 30,9%, con relación al mismo lapso del 2019. Frente a esto, las autoridades locales y el mismo Gobierno Nacional han resaltado el decremento de este delito.



Según indicó el Observatorio de Seguridad de Cali, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, en la capital del Valle se denunciaron 15.646 casos de hurto en todas las modalidades, 6992 casos menos que los reportados en 2019.



Al respecto, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Manuel Vásquez, manifestó que “si bien los hechos de hurto aún se siguen presentado en la ciudad, lo cierto es que el impacto operacional de nuestras estrategias nos permiten sustentar que tenemos un decremento del delito”.

Asimismo, el presidente de Colombia, Iván Duque, recalcó que “es importante decir que hay una reducción en varios tipos de hurtos y estos indicadores positivos son una muestra de que hay un trabajo articulado de la Fuerza Pública”.



Y es que, de acuerdo con el reporte del Observatorio, la disminución de los robos en la ciudad ha sido constante durante los últimos siete meses, ya que, entre marzo y septiembre de 2020 las autoridades recibieron 10.277 denuncias por robos, 43% menos que las reportadas durante el mismo periodo del año anterior.

Frente a esa reducción, Marvin Mendoza, coordinador del programa Cali Cómo Vamos, que hace seguimiento y evaluación de la calidad de vida en la ciudad, comentó que en Cali “hay algunos hechos que podrían explicar lo que está pasando, pero con certeza no se sabe qué causa es”.

“Un factor que puede estar explicando esa reducción es justamente la situación coyuntural que se tiene por cuenta del Covid-19, que ha limitado la movilidad de las personas y por ende tiene un impacto sobre los indicadores de seguridad. El hecho de no tener una libre circulación genera que haya menos exposición a que las personas sean víctimas de delitos como el hurto”, dijo Mendoza.



De igual manera, según afirmaron las autoridades, otra de las posibles causas de la disminución de hurtos estaría relacionada con las denuncias.

Con relación a estas, los resultados de una encuesta que anualmente realiza Cali Cómo Vamos evidenciaron que los caleños no reportan ante las autoridades los robos porque “consideran que denunciar es engorroso y que si lo hacen no pasa nada”.



Al respecto, el general Vásquez recalcó que “los videos que registran algún tipo de hurto y que son viralizados por redes se constituyen en una noticia criminal que activa la capacidad investigativa, pero lamentablemente algunos casos se quedan solo difundidos porque las víctimas no denuncian y esto favorece a los delincuentes”.

Frente a ello, Marvin Mendoza detalló que “ahí hay una explicación de la reducción de los robos, porque al no denunciarlos entonces no se tiene registro del delito. Es necesario que las denuncias se hagan porque esa es la única forma de poder medir la magnitud de la problemática”.



Entre tanto, el Observatorio de Seguridad también reportó que entre enero y septiembre de este año, de los once tipos de hurtos que se analizan en el informe, nueve tuvieron una disminución en el numero de denuncias.

Y entre los que más reducción presentaron está el robo a residencias, que tuvo una diminución del 33,3%, el de personas que se redujo en un 44,7% y el de celulares que registró un decremento del 30,4%.



Con relación a estas cifras, el coordinador de Cali Cómo Vamos manifestó que ante la reducción de hurtos “otra explicación posible es que los controles por parte de las autoridades estén surgiendo efecto. Entonces si hay mayor control y monitoreo de la ciudad, pues se está generando que haya una reducción en el número de registros de hurto”.



Al respecto, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas, mencionó que para mitigar los delitos “vendrán más acciones, el concepto ahora es el de barrio seguro, ya no es solo la dimensión Comuna”.



“Acordamos hacer intervenciones cada fin de semana porque son los días donde se produce más o menos el 55% de los delitos que ocurren en Cali, las operaciones empiezan este fin de semana”, aseguró el Secretario.

Formas de hurto

- Entre enero y septiembre de 2020, el hurto bajo la modalidad de atraco tuvo una reducción de 2662 denuncias frente al mismo periodo de 2019.



- Durante el mismo lapso, el robo bajo la modalidad de factor oportunidad tuvo una reducción de 1484 denuncias, respecto al año 2019.



- Hasta el 30 de septiembre, el hurto bajo la modalidad de ‘cosquilleo’ presentó una reducción de 1020 denuncias con relación al año anterior.