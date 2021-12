Autores de atentado en Cúcuta serían ELN o disidencias de las Farc, según Policía

El director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, habló sobre el doble atentado terrorista que ocurrió en el aeropuerto de Cúcuta y reveló que los autores serían el ELN o la estructura 33 de las extintas Farc.



Vargas le explicó a Blu Radio que, “por lo que los técnicos nos dicen tienen características que podrían atribuirse a hechos anteriores del ELN y la estructura 33 de los Farc”.



De igual manera señaló que los técnicos antiexplosivos viajaron a Cúcuta desde Bogotá con equipos especializados para apoyar la investigación.

“Ya se han empezado los actos urgentes, los tiene la seccional de investigación de la Policía”, agregó el general Jorge Luis Vargas.



El Director de la Policía describió los hechos. La primera detonación ocurrió a las 5:20 a.m. en uno de los potreros cercanos a la malla del aeropuerto.



En cuanto a la segunda explosión, enfatizó que a las 6:30 a.m. encontraron un artefacto sospechoso unos metros atrás de donde fue la primera. Aproximadamente a las 6:40 a.m. los intendentes lo estaban verificándolo cuando detonó causando la muerte de los dos uniformados.

