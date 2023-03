Audiencia de Aida Merlano se aplazó para después de Semana Santa por supuesta golpiza

Aunque el inicio de la audiencia de imputación de cargos contra Aida Merlano por su cinematográfica fuga en 2019 estaba previsto para este miércoles, la diligencia se aplazó.



La supuesta golpiza que la excongresista habría recibido la semana pasada en la cárcel El Buen Pastor por el decomiso de un celular en su celda, habría sido la excusa médica presentada por su abogado Miguel Ángel del Río para que esta audiencia citada para hoy a las 3:00 pm no se realizara.



Tras su deportación desde Venezuela el pasado 10 de marzo, esta audiencia era la primera cita de Aida Merlano con la justicia para qué explicara la planeación y ejecución de su fuga ocurrida en el 2019.



Lea aquí: Policía reveló detalles del homicidio de una mujer en un restaurante en El Lido, sur de Cali



Sobre esta presunta agresión, primero salió a relucir un informe del Inpec, donde afirmaban que a la excongresista se le encontró un celular y ella, en su intención de no dejárselo quitar, ataca a la guardiana del Inpec.



Sin embargo, días después la defensa de Merlano dio una nueva versión, según la cual la excongresista habría sido golpeada. Según expresó Del Rio, "lo acontecido el pasado viernes en la cárcel del Buen Pastor fue en realidad una golpiza en contra de Aida Merlano".



Incluso, aseguró que la Directora del penal nunca fue informada de ningún ataque contra alguna guardiana y las presuntas agresoras de Merlano serán denunciadas.



Lea aquí: Mujer secuestró y torturó a su hija de tres años en Candelaria para extorsionar a la abuela de la niña



Esta semana la excongresista debía asistir a dos diligencias, en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la Nación. No obstante, ambas fueron aplazadas para después de Semana Santa.