Así operan los 'rompevidrios', tenga cuidado con su vehículo

El robo en vehículos bajo la modalidad de ‘rompevidrios’ es una forma de hurto que, aunque no es nueva, ha sido expuesta en redes sociales por ciudadanos que en los últimos días fueron víctimas en Cali.



De acuerdo con quienes han sido víctimas de esta forma de delito, los delincuentes se acercan al vehículo, observan el interior de este, después quiebran uno o dos de los vidrios, toman todos los objetos que a simple vista encuentran y emprenden la huida en un carro o una moto.



Frente a ello, el Observatorio de Seguridad de Cali reportó que entre el 1 de enero y el 9 de septiembre, en la ciudad se registraron 90 casos de hurto bajo la modalidad de ‘rompevidrios’, presentándose una disminución del 61% con relación al mismo periodo de 2019.



El pasado lunes quedó en evidencia cómo, sin generar sospecha, delincuentes que se movilizaban en un vehículo tipo taxi, llevaron a cabo hurtos en la modalidad de ‘rompevidrios’ en diferentes sectores de la capital del Valle.



Según se aprecia en los videos compartidos por las víctimas en redes sociales, en los dos casos más recientes sucede lo mismo. Una vez identificaron el vehículo a hurtar, los delincuentes se bajan del taxi que estacionan al lado para encubrir su propósito y, disimuladamente observan.



Pasan entre dos y tres minutos vigilantes de que no llegue el propietario, se aseguran a través de la ventana que las víctimas hayan dejado algo adentro y rompen la ventanilla para apoderarse de las pertenencias. Entonces escapan rápidamente en el taxi que los cubre.



Al indagar sobre esta modalidad de hurto, una fuente de la Sijín explicó que no todos los victimarios actúan igual, ya que, algunos realizan el hurto mientras las personas están esperando el cambio de un semáforo y, otros, cuando los carros están estacionados en zonas públicas o comerciales de la ciudad sin nadie que los vigile.

Ante las denuncias de los ciudadanos, desde la Policía Metropolitana aseguran que en Cali las autoridades correspondientes están adelantando investigaciones que permitan no solo identificar, sino también desarticular, las bandas delincuenciales dedicadas a realizar este tipo de hurto en la ciudad.

De igual manera, recomiendan los investigadores que en caso de ser víctima de este tipo de hurto, la persona puede realizar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía o incluso, a través del sistema de denuncia virtual ‘ADenunciar’.



Agrega la fuente de la Sijín que los ‘rompevidrios’ recorren toda la ciudad en busca de sus víctimas, por lo cual, aunque el centro de la ciudad es uno de los sectores donde más se lleva a cabo este tipo de delito, también hay reportes de hurtos en diferentes barrios de la ciudad.

¿Cómo no caer en la trampa?



Para evitar ser víctima de este delito es fundamental que los ciudadanos sean cuidadosos tanto con sus vehículos y pertenencias, como con el lugar donde los dejan estacionados.



Además, es importante que cuando la persona esté a la espera del cambio del semáforo tenga precaución y evite llevar objetos de valor visibles porque los delincuentes están al acecho e intimidan a las víctimas usando diferentes tipos de armas.



David Agudelo, gerente operativo de Self Security, manifiesta que “así el carro tenga vidrios polarizados también le van hacer los mismo. Así no se vea nada a través de la ventana, hay delincuentes que igual los rompen, por eso hay que ser cuidadoso con lo que se deja en las guanteras”.



Agrega el especialista en seguridad que aunque a las personas se les sugiere blindar por completo los vehículos, “lo que más se recomienda es no dejar dentro de ellos pertenencias de valor o documentos importantes porque sí, el blindaje es una de las opciones que existe, pero el factor económico influye”.



Finalmente, el investigador de la Sijín recalca que es necesario que los vehículos cuenten con sistemas de seguridad eficientes porque los delincuentes también utilizan controles para abrir los carros y llevarse lo que hay dentro sin romper los vidrios.



“El dueño del carro cree que este queda bloqueado, pero en realidad ellos (los delincuentes) utilizan un control que les permita delinquir más rápido porque abren el carro y hurtan las pertenencias sin tener que quebrar los vidrios”, puntualiza la fuente.



Otros consejos



Implementar sistemas de seguridad en el vehículo que se activan cuando este sea golpeado o forzado bruscamente.



Guardar las pertenencias y elementos de valor en el baúl del carro cuando este vaya a ser estacionado en una zona pública.

Instalar láminas de seguridad en los vidrios del vehículo para que estos tengan extra protección en el caso de que vayan a ser vandalizados.