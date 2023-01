Así fue el robo a algunos habitantes de Capri cometido por siete hombres en motocicletas

El pasado martes 17 de enero hacia las 8:30 p.m., en la carrera 74 con calle 6 del barrio Ciudad Capri, sur de Cali, un grupo de ciudadanos fueron atracados por siete ladrones que se movilizaban cada uno en una motocicleta.



Una de las víctimas habló con El País y relató que una vez terminada una reunión de un grupo de apoyo, que suele encontrarse en este sector, algunos de sus miembros se quedaron departiendo en la zona cuando siete hombres que portaban armas de fuego los abordaron y los obligaron a entregar sus pertenencias.



“Estábamos compartiendo afuera de donde nos reunimos, éramos dos mujeres y cuatro hombres. De una esquina salieron siete hombres en motos, armados y nos atracaron a todos. Fue impactante, nos robaron los celulares, bolsos, dinero en efectivo, billeteras y documentos. No sé si nos venían persiguiendo, todo fue muy rápido”, relató una de las víctimas.



El hecho, que fue denunciado por medio de Twitter, generó indignación en la comunidad de este barrio que afirma estar cansada de los constantes atracos que se registran en el sector.



En Ciudad Capri se han reportado casos de hurto en distintas modalidades. Uno de estos quedó registrado por medio de las cámaras de seguridad, cuando el pasado 14 de enero dos hombres, que se movilizaban en un auto Renault Kwid hacia las 9:00 p.m., hurtaron la computadora de un Chevrolet Aveo perteneciente a una de las residentes del sector.



“A las 9:00 p.m., siento que abren el capó de mi carro, la alarma se dispara así que salgo por la ventana y veo que hay unos ladrones. Empiezo a gritar ‘auxilio’, pero cuando salgo a la puerta, sale a toda velocidad un Renault Kwid gris de placas KPZ-843. No alcancé a hacer nada, solo vi que dentro del vehículo había dos hombres”, relató la mujer víctima de este delito.



El barrio Ciudad Capri es uno de los más transitados de la Comuna 17, pues colinda con la Autopista Sur y la calle 5 al oeste, la Avenida Pasoancho al este, la carrera 70 al norte y la carrera 80 al sur, siendo paso obligado para los caleños que se movilizan desde el norte y oriente de la ciudad hacia sus puestos de trabajo, instituciones educativas o centros comerciales ubicados en esta zona de la ciudad.



Sin embargo, durante horas de la tarde o en la noche el panorama es diferente, sus calles se ven vacías y el en torno es silencioso. Por su carácter residencial cuenta con amplias zonas verdes en las cuales sus habitantes caminan y hacer actividades deportivas.



Gracias a estos factores, el barrio ha sido objeto de ladrones que, aprovechando la soledad de sus calles y parques, perpetran hurtos en distintas modalidades.



Los repetidos hechos de inseguridad han llevado a que la comunidad no solo solicite una mayor presencia de las autoridades, sino a tomar medidas, como la instalación de alarmas comunitarias para actuar en contra de los delincuentes.



Vecinos y visitantes del barrio afirman que hay zonas como la del puente peatonal ubicado en la calle 5, cerca a la estación del MÍO, y el parque del barrio que se han convertido en sitios peligrosos, pues son los lugares donde más se han registrado hurtos.



Para Orfaniria Sogamoso, comerciante y habitante del sector desde hace más de doce años, en el parque de Ciudad Capri no se puede transitar de manera tranquila, además “en ese horario, después de las 7:00 p.m., es cuando se presentan atracos y hay muchos consumidores de droga”.



Al preguntarle sobre la seguridad en este sector, Sogamoso afirmó que la presencia de las autoridades es baja y que “el nivel de inseguridad es alto”.



La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad Capri, Luz Dary Pantoja, afirmó que si bien solo hay una patrulla de la Policía encargada de vigilar desde la carrera 66 hasta el sector de Multicentro, cerca de la Universidad del Valle, las autoridades han acompañado a la comunidad ayudando con la instauración de frentes de seguridad y atendiendo sus llamados cuando se les ha requerido.



Luz Dary Pantoja declaró, además, que los robos son algo que se ha vuelto “común” en el barrio, pues “Capri no es ajeno a la situación que se está viviendo en la ciudad. Nosotros somos uno de los barrios más afectados porque nuestro sector tiene salidas por la autopista, la carrera 70 y la Avenida Pasoancho, lo que permite que el delincuente entre y salga con mayor facilidad. Nos preocupa porque se están viendo continuamente robos y ya se están organizando en grupos para cometer estos atracos, como pasó este martes”.



La líder comunitaria explicó cómo los vecinos se han unido para hacerle frente a esta problemática. Además, señaló que desde la Secretaría de Seguridad de la ciudad no han hecho nada para ayudarlos.



“Hemos instalado sistemas de alarmas comunitarias y creado grupos de WhatsApp por cuadras para mantener constante comunicación entre vecinos. El acompañamiento por parte de la Policía ha sido constante, pero la Secretaría de Seguridad y Justicia no nos ha ayudado. Algunas alarmas comunitarias que se consiguieron con el presupuesto de la comuna no están funcionando, había un proyecto desde la Secretaría de Seguridad y Justicia para La Comuna 17 y tampoco se dio. La deficiencia del funcionamiento de la Administración Distrital es lo que hace que se queden cojos los sistemas de seguridad en los que la Policía, junto con la comunidad, trabajan”, expresó Luz Dary Pantoja.



Ante estas declaraciones el Secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, manifestó que la Comuna 17 junto con las comunas 2 y 19 están siendo priorizadas en el plan contra hurtos que se adelanta en la ciudad, debido a los múltiples reportes que se han registrado en los últimos meses.



El funcionario destacó aquellos barrios que están sobre la Autopista Sur y la Avenida Pasoancho, ya que son los que se están viendo más afectados por casos de hurtos.



“Estos barrios contarán con atención del Equipo Gema, que es un grupo motorizado que dará recorridos permanentes durante el día en distintos turnos. Además, se instalarán puestos de control en lugares estratégicos para hacerle frente a los ladrones en moto y a las personas que puedan amenazar la seguridad de la comunidad. También se van a intensificar las visitas a los establecimientos de comercio que nos puedan estar generando venta y consumo de licor, ya que esto es el caldo de cultivo para que se generen actividades contrarias a la convivencia o también se produzca inseguridad en los sectores”, explicó el Secretario.

