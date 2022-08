Aplazan audiencia contra Yhonier Leal por discusión entre su abogado y la jueza del caso

La audiencia preparatoria del juicio contra Jhonier Leal por el homicidio de su hermano, Mauricio Leal, y de su madre, Marleny Hernández, tuvo que ser suspendida por una discusión entre la abogada del acusado y la jueza del caso.



El "agarrón" entre la jueza del caso y la abogada de Leal se presentó debido a la tercera petición de la defensa de que se aplazara la diligencia en la que se deben revelar las pruebas que recopiló la Fiscalía contra el hombre por el crimen de su mamá y su hermano.



De acuerdo con los videos compartidos sobre la discusión, la abogada aseguró que, así no aplazaran la audiencia, ella no continuaría con esta. Frente a ello, la jueza 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá procedió a silenciarle el micrófono a la abogada y le dijo que era un desacato.



De hecho, la jueza del caso le abrió un incidente de desacato a la abogada de Leal, mientras que la Fiscalía está pidiendo que esta sea arrestada por tratar de aplazar la diligencia por tercera vez.



Luego de que la audiencia estuvo suspendida por aproximadamente una hora, esta fue retomada mientras la jueza solicitó un defensor público para Yhonier Leal para así poder seguir con la audiencia, que de igual forma sería aplazada.



Debido a la discusión, la audiencia quedó aplazada para el próximo viernes 26 de agosto a las 9:00 a.m.